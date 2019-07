Paola Barale racconta il difficile rapporto con l’icona della televisione italiana Mike Bongiorno.

Stufa di fare la valletta muta, la Barale colse al volo l’occasione di guidare La Sai L’ultima, e di passare finalmente alla conduzione anziché a stare immobile e in silenzio all’ombra di Mike.

Il problema più grande, era però spiegare a Mike Bongiorno, noto per un carattere non particolarmente malleabile, che lo avrebbe abbandonato dopo 7 anni di trasmissione.

Ed ecco che la Barale non usa mezzi termini per raccontare come si risolse la questione.

“ Mi ha fatto un culo, in studio, davanti a tutti e poi dovevamo registrare ancora un mese di puntate in 15 giorni e non mi ha più proprio calcolata, non mi rivolgeva la parola. ”

Per Mike, quello della Barale su un vero e proprio tradimento.

Al tempo giovane, la Barale desiderava però crescere e continuare la sua carriera.

Più che un litigio di lavoro, visse la situazione come una strigliata da padre a figlia, un rapporto che si era consolidato in 7 anni di lavoro insieme.

In vena di raccontare rotture e rimpianti, la Barale è passata poi a descrivere la sua separazione da Raz Degan.

“ Il momento più difficile della mia vita è stato sicuramente quando è finita la relazione con il mio ultimo fidanzato. Io non volevo. Parlo di Raz Degan. Lasciare andare una persona che ami moltissimo, a cui vuoi molto bene, è molto difficile e credo che questo sia un grande atto di amore e di maturità. ”

Ed ecco che la Barale, in una sola intervista è riuscita a raccontare due momenti difficili, uno lavorativo e uno sentimentale.

Strano come la rottura con Mike abbia portato alla mente proprio Raz, sintomo di come quella divisione l’abbia ferita davvero nel profondo e come ancora la Barale ripensi all’addio con Mike, leggenda della televisione e compagno di lavoro per 7 anni.