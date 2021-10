Non esiste un solo menù di Halloween, anche perché le ricette da poter realizzare sono una miriade. Ce ne sono alcune però molto facili da mettere in pratica, che non riguardano solo il salato, ma anche i dolci. Se poi si ha dimestichezza con la cucina, ovviamente si può anche puntare su idee più complesse, magari con decorazioni particolari a tema.

Menù di Halloween: ecco quali sono alcune idee molto facili da preparare, ma nello stesso tempo gustose e perfette per questa festa

I menù di Halloween possono essere vari e tra le tante idee che ci sono, non si può non citare la zucca. Questa infatti non solo fa parte dei simboli tipici della festa, ma è anche una pietanza che si può cucinare in tanti modi diversi. Oltre a essere infatti un elemento decorativo da mettere in mostra durante la festa, può anche costituire un ottimo piatto. Al forno per esempio può diventare un ottimo secondo piatto, soprattutto se condita con un po’ di peperoncino.

Da non sottovalutare però anche i primi piatti con questo ingrediente, come per esempio risotti alla zucca, nonché pasta con pezzetti di quest’ultima. Se la zucca è la pietanza che si può sfruttare di più per la parte del salato, non è escluso che possa essere sfruttata anche per realizzare ottime torte. Oltre a questo alimento poi se ne possono indicare anche altri.

Gli altri consigli per cucinare ad Halloween

Tra gli altri consigli per cucinare ad Halloween vi sono anche dolci con forme tipiche, come streghe, fantasmi, vampiri, zucche. Oltre a disegnare questi elementi sui dolci, si può anche puntare sul cucinare delle mele “stregate”, chiamate così perché si possono fare cotte e poi immergere nel caramello, ma anche nello sciroppo di acero, se si preferisce un sapore più particolare. C’è anche chi le ricopre di sciroppo di cioccolato, ma non solo. Da aggiungere a queste idee anche i biscotti, che non solo possono essere realizzati con forme tipiche di Halloween, ma anche con tanti gusti diversi: cioccolato, miele, frutta, noci. Insomma, è possibile scegliere tra tantissime idee diverse, basta solo optare per quella che piace di più.