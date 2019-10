Mediaset collaborerà con Netflix per produrre ben 7 film italiani.

“Mediaset è già leader in Italia e Spagna – spiega Pier Silvio Berlusconi -. E nel prossimo futuro grazie alla dimensione del nostro progetto europeo MFE-MediaForEurope punteremo a rafforzare accordi come questo, un’ottima notizia per tutta l’industria del cinema e della produzione italiana. Unendo le capacità di Mediaset e la forza di Netflix potranno arrivare nuovi investimenti e nuove opportunità per il sistema”.

Una mossa che spinge Mediaset fuori da un sistema televisivo morente per aprirsi al sistema on demand e allo streaming.

Mediaset ha stretto un importante accordo con il colosso USA, attivo in tutto il mondo e noto per le sue produzioni tra film e serie.

I film Mediaset saranno lanciati in anteprima dalla piattaforma per poi approdare al Cinema e nelle televisioni del gruppo.

Reed Hastings, CEO Netflix, ha commentato:

“Siamo entusiasti di lavorare con Mediaset, uno dei broadcaster più importanti in Europa, per dare vita a una serie di film “Made in Italy” realizzati da produttori italiani indipendenti. Lavoreremo sia con nuovi professionisti – che finora non hanno avuto la possibilità di raccontare le loro storie al mondo – sia con attori e registi noti e affermati anche a livello internazionale. L’Italia ha una lunga tradizione cinematografica e siamo certi che questi film possano essere apprezzati dal pubblico globale”.

Lasciano perplessi invece i titoli dei film:

“Sotto il sole di Riccione”, “Sulla stessa onda”, “Il Divin Codino”, “Al di là del risultato”, “L’Ultimo Paradiso”.

Pellicole che, dalle prime descrizioni sembrano produzioni tv di bassa lega.

Staremo a vedere quale sarà il risultato di questa partnership.

Una mossa interessante anche da parte di Netflix che potrebbe scegliere di legarsi a televisioni locali per ogni paese al fine di arginare l’ondata Apple e Disney che sembra pronta a travolgere la piattaforma di streaming, un tempo, più famosa del mondo.