Martina Nasoni, sembra uno dei pochi personaggi sopravvissuti alla grande mietitrice che ha fatto sparire il cast dell’ultimo Grande Fratello gettando un po’ tutti nel dimenticatoio.

I reality successivi hanno annullato le personalità piuttosto blande dei personaggi che abbiamo visto in questa edizioni, condannandoli all’oblio mediatico, una delle cose più temute da chi partecipa a questo genere di trasmissioni.

Martina sembra invece resistere, ed eccola che torna a parlare del complicato rapporto che ha avuto con Daniele Dal Moro.

I due si sono visti per un po’ di tempo anche dopo la trasmissione, fino a che le cose hanno preso ad andare male, portandoli di conseguenza a dividersi.

Ecco le parole di Martina Nasoni su Spy:

Purtroppo ho dovuto affrontare alcune situazioni quasi spropositate per la mia giovane età, come l’operazione al cuore per la mia cardiomiopatia ipertrofica. Adesso, tra l’altro, dovrò sottopormi a un nuovo intervento. Il pacemaker che mi hanno impiantato a dodici anni va cambiato. L’idea mi spaventa, lo ammetto: la mia è una malformazione degenerativa, non so come potrà reagire il mio corpo allo sviluppo della malattia e al cambio del pacemaker. Ci sono mille domande che mi frullano in testa.