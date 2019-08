Dopo la rottura con Francesco Monte, Giulia Salemi è tornata sotto ai riflettori.

L’attrice e influencer ha raccontato le cose che le hanno fatto male, una rottura che l’ha ferita nel profondo e dalla quale ha ancora difficoltà a riprendersi.

La cosa che le ha fatto più male è avere investito moltissimo nella relazione.

Giulia Salemi ci credeva ed era addirittura pronta a mettere su famiglia con il partner.

Mentre la Salemi ha smesso di credere nell’amore, la stessa cosa non accade con Francesco Monte, che ha già iniziato una nuova relazione con la Di Candia.

Al momento Giulia Salemi non si aspetta molto dal futuro e non è pronta per una nuova relazione.

Il prossimo fidanzato dovrà renderla totalmente felice ed essere assolutamente affidabile.

Dopo i danni subiti dalla fine della relazione con Monte, Giulia Salemi entrerà con molta calma in un nuovo rapporto, o almeno così dice.

A quanto pare, i rapporti tra i vip, in particolare nell’era dei social, si sono fatti sempre più tumultuosi e ad ogni annuncio di una nuova relazione non facciamo altro che fare il conto dei giorni che mancano alla prossima separazione.

La storia tra la Salemi e Francesco Monte è praticamente volata, lasciando soltanto dell’amaro e una valanga di haters a destreggiarsi tra i due profili.

Giulia non ha tutti i torti ad aver perso la fiducia nel futuro e nell’amore.

A giudicare dal mondo gossip, sono ben poche le speranze per i personaggi dello spettacolo di trovare una relazione onesta e duratura.

Anche su queste pagine infatti, non facciamo altro che parlare di rotture e tradimenti.

Nel frattempo però, Giulia Salemi potrà dedicarsi alla carriera, magari concentrandosi di più sul lavoro.

E chi sa che l’amore non salti fuori senza preavviso, abbattendo tutti i preconcetti e i dubbi che l’ultima relazione ha suscitato in lei.