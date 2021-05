Il mango è un frutto ricco di minerali, ma tra le sue diverse proprietà non c’è soltanto questa. I suoi benefici infatti si riversano in diverse parti del corpo e si può affermare che inserire questo frutto all’intero della propria alimentazione può essere di sicuro una buonissima scelta.

Mango: ecco quali sono le proprietà e i benefici di questo frutto

Il mango oltre ad avere un aspetto particolare che lo fa assomigliare a una sorta di pesca, contiene numerose vitamine e Sali minerali. Tra le sue diverse proprietà però ce ne sono anche tante altre. Prima di tutto, per quanto riguarda i Sali, intanto è bene specificare quali sono quelli contenuti nel frutto in questione. Tra questi, c’è il calcio, il ferro, il fosforo, ma anche potassio.

Tra le vitamine invece, è la A quella più presente, ma non mancano anche vitamine D, E, C, persino K e J. Da aggiungere poi che contiene un antiossidante denominato “lupeol”, che permette di migliorare le funzioni pancreatiche e anche quelle del colon. Tra l’altro il mango è persino in grado di allontanare il rischio di malattie intestinali, ma non solo.

Le altre proprietà del frutto

Tra gli altri benefici che il frutto in questione è in grado di apportare, si possono indicare sicuramente le sue proprietà diuretiche. Tra l’altro si tratta di un frutto particolarmente indicato per tutti coloro che hanno difficoltà ad andare in bagno, in quanto stimola l’intestino.

Utilissimo anche per combattere la ritenzione idrica, ma anche per eliminare lo stress e quindi per favorire una maggiore sensazione di relax. Oltre a questo, può essere particolarmente adatto per tutti coloro che stanno seguendo un tipo di alimentazione poco calorica. Viene infatti consigliano come frutto utile per “spezzare la fame”, quindi per cercare di riempire quella sensazione di vuoto allo stomaco che può prendere, quando si ha fame. Come si è visto, il frutto è particolarmente ricco di benefici.