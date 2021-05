Le vacanze 2021 stanno per arrivare, anche perché già da diversi giorni ormai numerosi italiani hanno iniziato a prenotare il loro viaggio per l’estate. Alcuni puntano soprattutto sulle città italiane, altri sui borghi italiani, ma non manca chi preferisce l’estero e chi poi preferisce il contatto con la natura. A quanto pare, queste persone costituiscono la maggior parte degli italiani. Chi opta per il mare e chi invece proprio per spazi verdi, come ad esempio baite in montagna o vicino a boschi, campagne e colline, ecco che il contatto con la natura è sempre più ricercato e sembra essere diventato un denominatore comune delle vacanze estive 2021.

Vacanze 2021: il contatto con la natura sembra essere privilegiato dalla maggior parte degli italiani

Le vacanze 2021 sono in arrivo e le prenotazioni stanno aumentando in misura sempre maggiore. A quanto pare, gli italiani sembrerebbero ricercare sempre di più un contatto con la natura. Forse questo bisogno è da ricercarsi con la voglia di rilassarsi e spesso recarsi in un ambiente naturale, ricco di verde o al mare, può aiutare nell’intento.

Secondo alcuni studiosi invece, la motivazione di questa ricerca dell’elemento naturale potrebbe spiegarsi con le numerose restrizioni a cui tutti quanti hanno dovuto sottostare, a causa della presenza della pandemia.

Di conseguenza, la chiusura in casa, potrebbe aver fatto nascere il bisogno di stare nei parchi, vicino a colline, montagne, spiagge e appunto, natura. Proprio per questo, tanti italiani hanno già prenotato le loro vacanze in spazi verdi.

Altre idee

Non manca però chi ha prenotato all’estero, chi poi ha prenotato per città d’arte, ma anche metropoli come Roma. Anche in questi casi però, sembrerebbe che le famiglie, tra i vari tour programmati e i vari luoghi a visitare, si recheranno anche presso spazi verdi appartenenti alla città da vedere. Insomma, sembrerebbe che il contatto con la natura sia sempre più ricercato dagli italiani.