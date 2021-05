Il frutto esotico Feijoa ha delle caratteristiche molto particolare e tra queste vi è il fatto che è molto nutriente, ma non solo. Per quanto riguarda il suo aspetto invece, si presenta con un tono verde bottiglia all’esterno e e con una colorazione molto più chiara all’interno, tendente al bianco.

Feijoa: ecco quali sono le caratteristiche di questo frutto esotico molto particolare e molto nutriente

La Feijoa è un frutto che ha origine in America settentrionale, dalla pianta che porta lo stesso nome. Non è molto diffuso nel mercato mondiale, in quanto la parte commestibile è ridotta, rispetto alla quantità caratterizzata dalla buccia e dai semi. Escludendo queste parti infatti, ecco che la polpa è poca.

Oltre a questo, il sapore è stato descritto, da coloro che lo hanno assaporato, come dolce, ma con qualche punta aspra. Si tratta quindi di un frutto molto particolare. Tra l’altro, persino la buccia è utilizzata, ma soprattutto dalle popolazioni locali, per realizzare alcuni infusi.

Le altre caratteristiche di questo frutto

Tra le altre caratteristiche di questo frutto vi sono i suoi benefici, che sono diversi. Tra questi, vi sono le sue proprietà nutrienti. Sebbene infatti il frutto in questione non sia calorico, tuttavia presenta una notevole quantità di vitamine, di Sali minerali, ma anche proteine. Oltre a questo, presenta anche delle proprietà lassative e quindi si può affermare che sia particolarmente consigliato per tutti coloro che hanno problemi ad andare in bagno. Da aggiungere poi che il frutto è anche in grado di aumentare le difese immunitarie e in più aiuta al funzionamento del metabolismo. Di conseguenza si può sottolineare come questo alimento sia particolarmente benefico e in più non sono state associate problematiche riguardo il suo consumo. Ovviamente però è anche sempre bene fare attenzione ad acquistarlo sempre in luoghi appositi e sicuri, in modo da evitare qualsiasi tipo di rischio.