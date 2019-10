Lucas Peracchi, ex tronista e fidanzato di Mercedesz Henger, è stato ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live.

Davanti ai microfoni della D’Urso il personaggio tv si è difeso dalle parole di Eva Henger dicendo:

“Contro di me accuse gravissime. Mercedesz e io stiamo insieme da un anno e mezzo, sono molto innamorato. Ho tanti difetti, sono orgoglioso e istintivo e la signora Henger ha ragione a dire che devo maturare ma dichiarazioni così forti sono eccessive”.

Assume le sue colpe, parlando però di esagerazioni da parte di Eva.

“Quando ho accusato pubblicamente Mercedesz ho sbagliato, ero preso dalla gelosia e ho fatto un minestrone. Mi sono scusato di fronte a tutti perché sono stato un immaturo in quell’occasione. Per me era un periodo difficile ma non sono un violento, non ho mai picchiato Mercedesz. Litighiamo come tutte le coppie, abbiamo alzato la voce in qualche occasione ma niente di più. Non so se Eva inventa tutto, ma non credo sia solo farina del suo sacco. Non le ho fatto niente. All’inizio pensavo fosse uno scherzo delle Iene, mi sembrava tutto assurdo. Continuo a scoprire una cosa dopo l’altra. Questo discorso qui è stato costruito bene dopo una discussione futile tra me e Eva.”

Poi è il turno di Riccardino, figlio di Eva e fratello di Mecedesz che commenta:

“Quando Mercedesz è venuta qua era disperata perché Lucas l’aveva menata. È venuta qua a piangere sulla spalla di mamma. Diceva che Lucas le metteva le mani addosso. Adesso va in tv a dire che sei tu ad andare in tv per creare questo casino. Sono confuso, non capisco cosa le dia questo Lucas tale da indurla a sminuire pubblicamente la sua famiglia. Mercedesz è succube di ogni ragazzo con il quale è stata, è sempre la solita storia”.

Lucas risponde anche a Riccardino commentando:

“È il figlio di Eva, noi conosciamo tutti i retroscena. Ha detto quello che doveva dire. Sono disponibile ad andare con Eva dai carabinieri, la accompagno io. Qui posso venire a raccontare quasi quello che voglio, ma dire cose non vere in caserma ti espone a dei rischi. Quindi, andiamo in caserma. Io sono disponibile. Riccardino deve dire quello che dice la mamma”.

Mercedesz smentisce tutto e appoggia Lucas anche di fronte alle conferme dello zio.

Una vicenda familiare finita ormai nel gossip dove non sappiamo più a chi credere.