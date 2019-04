Continua la battaglia di Loredana Berté, intenzionata a cambiare le regole di Amici.

Secondo la Berté infatti il regolamento attuale penalizza la musica e dà troppa importanza ai giudici interni.

A supportarla c’è il web e la community di Amici che vorrebbe più voce in capitolo.

La Berté cita Che Guevara e prende a cuore come non mai la situazione, ecco le sue parole:

«Facciamo un bel bilancio: da quando ho iniziato la mia crociata contro l’ipocrisia e in difesa del talento, abbiamo cominciato a ragionare. Prima uno e poi l’altro sono usciti gli “intrusi”. Si perché quest’annata di Amici è davvero piena piena di talenti e proprio per questo bisogna saper far risaltare i talenti e mettere in discussione gli “intrusi”. Mi sembra si siano cominciate a vedere le differenze importanti: il talento straordinario e quello…ordinario. Il giudice non si limita a dare un voto bello o brutto. Il giudice deve saper esaltare la qualità quando si può, ma deve anche evidenziare le mancanze. Sono felice che la mia proposta del televoto sia stata accettata perché alla fine que­­­­­­­sta è una scuola ma sarà il pubblico sovrano e solo lui che decreterà il successo o l’insuccesso, una carriera o una meteora. Il pubblico ha fatto la mia fortuna perché mi ha seguito, creduto e voluto bene e io, in cambio, ripago dicendo la verità e dando tutta me stessa da sempre. Quindi quello che dico io è: mettiamo le due Manche al giudizio del pubblico, sfida contro sfida. Ma mettiamo il pubblico in condizioni di scegliere davvero, avendo informazioni, valutando, non andando a simpatia. Con la simpatia non si costruisce una carriera. Volete che ve ne citi 2500 che hanno fatto le meteore per una stagione e poi sono spariti? Alcuni mi hanno tacciata di crudeltà o insensibilità ma la vera crudeltà è dare false speranze a chi non ne ha. Finita la scuola di Amici questi ragazzi dovranno avere la forza di affrontare il mondo del lavoro, la curiosità di viaggiare, andare a confrontarsi con realtà anche molto lontane dalle loro, solo così, crescendo, troveranno la loro vera dimensione artistica e alcuni di loro anche il successo e la fama che, cosa più difficile, dovranno poi essere in grado di mantenere».

Un vero e proprio proclama quello di Loredana Berté che dichiara in modo definitivo la sua intenzione di rovesciare le regole di Amici con il supporto del pubblico.

La protesta della Bertè sta prendendo piede giorno dopo giorno ed è probabile che la direzione debba fare i conti con le sue richieste proprio grazie al supporto del pubblico della trasmissione.