Non è semplice indicare le 3 canzoni più belle di Elodie, anche perché ce ne sono tante che possono essere nominate, dato che la cantante è molto nota e apprezzata da numerose persone.

Le 3 canzoni più belle di Elodie e il loro significato: quali sono

Per indicare quali sono le 3 canzoni più belle di Elodie si indicheranno quelle più ascoltate, anche perché sulla bellezza si dovrebbe esprimere un giudizio soggettivo, che potrebbe variare da un ascoltatore all’altro. Tra le più apprezzate dagli utenti vi è “Andromeda”. Questa è stata presentata al Festival di Sanremo 2020 e il brano è stato ideato da Mahmood. Per quanto riguarda che cosa significa, si può affermare che il testo faccia riferimento a una relazione amorosa tra uomo e donna. Il primo, di età maggiore, rivela però una certa immaturità e per questo, la sua compagna pensa che la propria fragilità sia una catena da spezzare. Quest’ultima viene quindi intesa come una necessità di liberarsi da quel legame.

Un’altra canzone che è riuscita a rimanere a lungo in vetta alle classifiche è “Margarita”, in cui Elodie canta insieme a Marracash. Nelle parole si fa riferimento sempre a una storia d’amore da cui i due protagonisti però non riescono ad allontanarsi. Sembrerebbe infatti che tale relazione stia per terminare, ma in realtà i due fidanzati non riescono realmente a separarsi.

La terza melodia da segnalare

Molto particolare e uscita proprio quest’anno è poi “Bagno a mezzanotte”, che si riferisce sempre all’amore, ma non solo a quello verso gli altri. Le parole infatti qua si collegano anche all’importanza di amare se stessi. Tale canzone è diventata negli ultimi mesi una sorta di “tormentone”, perché molto apprezzata da diverse persone. Senza dubbio, come indicato, queste sono solo le canzoni maggiormente ascoltate da una parte degli ascoltatori. Ovviamente ce ne sono anche tante altre di Elodie che sono amate dal pubblico. Si tratta infatti di un’artista italiana molto nota.