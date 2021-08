Tra i migliori locali che vendono kebab a Roma, ce n’è uno da non perdere assolutamente e in cui tutti i prodotti che vengono preparati, tra cui anche la pizza, sono davvero leccornie che faranno venire il desiderio di prendere il bis. Se si desidera assaporare un kebab succulento, cotto alla perfezione, comodo da gustare, senza che cadano pezzi di carne qua e là e i cui ingredienti sono tutti genuini, allora si deve provare “Istanbul 34”. Le caratteristiche del locale e del suo prestigioso kebab sono tante e meritano di essere approfondite.

Kebab a Roma: ecco un locale dove provarlo assolutamente

Tantissime persone sono alla ricerca di locali che preparino ottimi kebab a Roma, piatto tipicamente turco, che molti consumano a pranzo, a cena, ma anche come spuntino notturno, magari durante una serata passata in compagnia di amici. La preparazione in questione però non è semplice: prima di tutto, gli ingredienti devono essere accuratamente sistemati nella piadina o panino, in modo che chi lo mangia, riesca a cogliere il suo sapore completo a ogni morso. Stessa cosa con le salse: anche queste devono comparire in modo equilibrato all’interno del kebab e Istanbul 34, il locale che si trova a Circonvallazione gianicolense 3-5-7, proprio a pochi metri dalla Stazione di Trastevere. Prima di tutto non è solo un locale in cui si prepara il piatto turco, ma è anche una pizzeria e bar. In più rimane aperto sempre e anche durante gli orari notturni, si potranno richiedere ottimi kebab e non solo.

Le caratteristiche del locale e del suo kebab

Istanbul 34 prepara kebab davvero spettacolari, con ingredienti accuratamente selezionati. Il cliente può scegliere tra le diverse pietanze da inserire nella piadina, ma tutte sono genuine. Anche la salsa piccante ad esempio, è preparata in modo perfetto, così come quella yogurt, altra specialità del posto. Altro punto di forza di Istanbul 34 è che il kebab può essere gustato anche camminando, senza il rischio che alcune sue parti cadano, come invece succede in tanti altri kebab preparati in altri posti. Il personale inoltre è sempre gentile, veloce, pronto ad accogliere i clienti con pazienza e simpatia. Caldo, con cibi genuini, compatto e con ingredienti ben distribuiti, il kebab di questo locale deve essere assolutamente provato!