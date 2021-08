Esistono tantissime tipologie di borse estive e per l’estate 2021 vanno di moda quelle molto colorate, allegre, con sopra tanti simboli o anche decorazioni particolari. Ovviamente la scelta di una determinata borsa dipende prima di tutto dai propri gusti, ma non si deve dimenticare di fare anche attenzione agli abbinamenti, se si vuole avere un outfit speciale e originale.

Borse estive: quali scegliere per un look fantastico

Le borse estive sono colorate, sono vistose e possono essere anche di materiale diverso. Per l’estate 2021 va molto di moda la paglia, persino quella colorata, ma non solo questa tipologia c’è! Piuttosto, si può anche puntare su borse di tessuto, su altre foderate o meno, alcune di forma particolare, come a sacco o triangolare, ma anche di forma più semplice, come quelle rettangolari, a trapezio o anche circolari. Che siano a tracolla, a spalla o a mano, possono essere abbinate prima di tutto in base alla loro colorazione e a quella del proprio outfit. Se è monocolore, si può scegliere di indossare un altro accessorio della stessa tonalità o magari una maglietta, pantalone, gonna o altro capo di abbigliamento che riprenda il colore della borsa. Non terminano qui però le caratteristiche delle borse che possono andare di moda in estate.

Le altre tipologie

A fiori, ma anche a righe: ce ne sono tantissime tra le quali poter scegliere. Oltre a questo, vanno molto di moda quelle con colori fluo, ma anche quelle con accostamenti di tonalità sgargianti, come ad esempio sfumature arcobaleno o semplicemente abbinamenti tra colorazioni fluorescenti. L’importante, soprattutto se si vogliono creare outfit particolare, è fare attenzione all’occasione per cui si indossa la borsa: se si va al mare sarà perfetta se colorata e di stoffa o di paglia, mentre se si partecipa a una serata elegante, allora si può puntare su un materiale più particolare e un monocolore o uno più neutro. Insomma, la gamma è vastissima e basterà scegliere quella più adatta all’occasione.