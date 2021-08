I sandaletti estivi sono di sicuro una soluzione molto comoda per camminare senza sentire eccessivamente il calore del Sole o comunque la calura estiva. Indossandoli infatti i piedi possono “respirare” e di conseguenza si può anche evitare che sudino. Per l’estate 2021 vanno molto di moda sandali colorati, con il tacco o senza, ma anche altri che hanno delle parti particolari, come ad esempio decorazioni con fiori, ma anche di altro tipo.

Sandaletti estivi: ecco quelli che vanno di moda quest’anno

I sandaletti estivi possono essere di tantissimi tipi e quelli che vanno di moda quest’anno sono di differenti tipologie. Per fare subito degli esempi, i loro materiali variano, così come la loro forma e i loro colori. Quelli più diffusi per l’estate 2021 sono molto colorati, magari presentano anche accostamenti di colori molto sgargianti, che non li fanno passare inosservati e hanno un leggero tacco. Non mancano ovviamente sandali più bassi o anche parecchio alti e con decorazioni che li rendono particolari: laccetti decorati con parti a forma di fiorellino o anche stelline o altri simboli allegri, ma non solo.

Altre tipologie e come scegliere i sandali giusti

Di cuoio, di tessuto, plastica o altro materiale, ci sono anche sandali dai colori neutri o altri dalle tonalità più vistose, ma monocolore. Insomma, ovviamente la gamma è molto varia, ma è anche vero che per scegliere il paio giusto, si può contare sui propri gusti e anche sul tipo di occasione a cui si dovrà partecipare Se si tratta di una festa, ovviamente sarà il caso di puntare su un look sbarazzino e particolare, mentre se è una serata elegante, meglio scegliere un sandaletto più semplice e nello stesso tempo che slanci anche il piede. Insomma, tutto dipende anche dalla situazione e ovviamente dalla tipologia che può piacere di più alla persona che li indossa.