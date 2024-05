Karina Artica gestisce la pagina Instagram “nelmiomondodeilibri” che, con oltre 8mila follower, risulta essere un vero e proprio “centro culturale” presente sul social network. Ciò che va evidenziato non è tanto il numero di seguaci, quanto il minuzioso e perfetto lavoro presente dietro ogni montaggio video, ogni foto realizzate a postata dalla professionista, ogni storia pubblicata. Tutto, infatti, viene svolto con una precisione e un’attenzione davvero degni di lode, non solo per il loro risultato professionale, che attira commenti e che consente a chi segue la pagina di interagire con piacere, ma pure per l’amore e la passione che Karina Artica immette in ogni post che pubblica. Questo, però, non è ancora tutto.

Karina Artica: una vera e propria professionista di Instagram, con la sua pagina “Nelmiomondodeilibri”

Karina Artica gestisce “Nelmiomondodeilibri”, pagina Instagram di successo e non solo perché ha al suo seguito più di 8mila persone, ma proprio per l’eccellente lavoro che la professionista svolge tutti i giorni. Nonostante sia carica di impegni, infatti, riesce sempre a organizzarsi al meglio per pubblicare differenti post sulla pagina Instagram menzionata. Ogni pubblicazione riguarda libri scritti da autori e tutti i volumi di cui Artica parla, e di cui scrive recensioni, vengono prima letti in maniera attenta e con uno sguardo critico preciso, giusto e sincero.

Tra i diversi post si possono scorgere foto di libri, video che mostrano ai follower sia le opere sia alcune citazioni in esse contenute, ma non solo. Ci sono anche segnalazioni riguardanti le nuove uscite, nonché tanto altro. Qual è il merito della professionista Karina Artica? Quello di aver dato vita, senza dubbio, a una pagina che permette realmente di entrare in un circolo meraviglioso che unisce scrittori e lettori. I meriti di Artica, però, non terminano qui.

Una professionista a tutti gli effetti

Basta scorgere il suo profilo per rendersi conto della sua professionalità: ogni recensione è sincera, attenta, scrupolosa, onesta. Ogni fotografia è stata realizzata con la massima attenzione: qualsiasi opera, infatti, appare circondata da elementi decorativi, permettendo all’osservatore di incuriosirsi. I video sono montati alla perfezione e anche la scelta delle canzoni che li accompagnano è stabilita con cura. L’amore e la dedizione di Artica si uniscono a una bravura eccezionale, che non solo si rivela nell’ambito fotografico, di montaggio video, di saper recensire in modo perfetto, ma anche in quella relativa alle pubblicazioni di post sui social: in un mondo in cui molti si improvvisano influencer, Artica, con la sua umiltà, spicca senza dubbio, facendo emergere tutta la sua professionalità. Il suo egregio lavoro, poi, è sempre corredato da una gentilezza immensa e da un calore umano che ormai si riscontra in pochi! Senza dubbio, poi, il suo merito è quello di riuscire realmente ad attirare l’attenzione delle persone, con i suoi post e questo lo dimostra il fatto che anche tante persone che non leggono spesso, restano tuttavia convinte da un suo video o da una foto che lei pubblica e molti, proprio così, sono spinti ad acquistare un determinato volume. Il tutto, ovviamente, avviene in modo naturale, perché è proprio la professionalità di Karina Artica che genere tutto ciò. Ciò che colpisce di più, poi, è il massimo rispetto presente tra tutti coloro che interagiscono: si crea, così, grazie alla pagina di Artica, una forte interazione tra scrittori e autori, basata pure su confronti costruttivi. Senza dubbio, la pagina Instagram “nelmiomondodeilibri” merita di essere visitata e, una volta che si scorre lo sguardo tra i vari post, sarà difficile non restarne incantati.