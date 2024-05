“Antonello: straordinario capretto ribelle” è un’opera eccellente scritta da Celeste Fonte, la quale, attraverso dieci storie che hanno come protagonista il capretto di nome Antonello, è riuscita a realizzare un ottimo libro per l’infanzia. Lo stesso, infatti, non solo racconta con uno stile originale, chiaro e ideale per i piccoli, le vicende del dolce animale ma, proprio tramite tale personaggio, riesce a esprimere valori fondamentali. Tra questi ultimi vi sono quelli dell’amicizia e l’importanza del perdono, ma non solo: vi è anche, infatti, il discorso relativo all’accettazione dell’altro, visto come “diverso”. Le caratteristiche che rendono speciale la pubblicazione in questione non terminano di certo con queste appena indicate, le quali, tra l’altro, meritano anche un certo approfondimento.

“Antonello: straordinario capretto ribelle”: come mai questo libro non può mancare nella vostra libreria

“Antonello: straordinario capretto ribelle” è sicuramente un’opera perfetta per i piccoli, per invogliarli a leggere e per far sì che, attraverso le dieci storie presenti al suo interno, riescano a riflettere su tematiche fondamentali per crescere tenendo in considerazione dei valori importantissimi, ma anche per iniziare a formulare delle opinioni personali.

I temi affrontati, inoltre, sono svariati: il perdono, l’amicizia, ma anche l’accettazione di ciò che può essere concepito come “diverso”, al fine di un’integrazione dell’altro che in questo volume viene trattata al meglio. Lo stile dell’autrice, inoltre, è carico di originalità e di entusiasmo, che si percepisce dalla scelta linguistica, accurata e allo stesso tempo non troppo complessa, perché rivolta ai giovanissimi lettori. Gli elementi caratteristici da indicare, però, non sono soltanto questi affrontati. Sono presenti, infatti, anche altri meriti da attribuire alla scrittrice e riguardanti il suo libro. Uno tra questi è sicuramente il fatto di essere riuscita a inserire più di una morale all’interno della narrazione, aspetto fondante per un volume per l’infanzia. Questo, però, non è ancora tutto.

La scelta del glossario e non solo

Oltre a garantire la possibilità di riflettere su temi importanti, l’opera in questione consente pure a grandi e piccini di stupirsi, rallegrarsi, rilassarsi e contemporaneamente imparare a conoscere nuovi termini. Nelle storie, infatti, l’autrice ha deciso di lasciare determinati nomi di fiori, o di altri elementi naturali, con la loro denominazione originaria, il cui significato può essere sconosciuto ai bambini. Questi ultimi, però, potranno utilizzare il glossario presente nel volume, per apprendere e chiarire i loro dubbi riguardanti determinate parole.

Ad arricchire il tutto, poi, vi sono pure delle illustrazioni davvero fantastiche, capaci di lasciare chiunque le guardi di stucco e capaci di aiutare i bimbi a comprendere al meglio le vicende vissute dal protagonista.

Dati i numerosi messaggi positivi presenti nel libro, nonché l’eccellenza con cui è stato scritto, è possibile sottolineare che Antonello, quindi, non è un semplice “capretto”, ma diventa anche un personaggio attraverso il quale il piccolo, ma anche il lettore adulto, può compiere un viaggio speciale attraverso la riflessione su argomenti carichi di valori importantissimi. Ecco che, perciò, la scelta del titolo “Antonello: straordinario capretto ribelle” è più che giusta, dato che l’opera consente di immergersi in un’esperienza straordinaria, appunto.