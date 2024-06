Giulia Stenico gestisce la pagina Instagram “Leggere per vivere mille vite”, ricchissima di post e reel riguardanti libri, specialmente unboxing e recensioni, ma non solo. Ciò che colpisce della professionista è, in primis, la sua elevatissima cura nelle letture, che si riversa in una precisione davvero notevole nel recensire le opere che legge. I meriti di Stenico, però, non sono solo quelli descritti, perché a ciò vanno aggiunte anche la sincerità con cui esprime le sue opinioni, nonché l’onesta e un livello davvero altissimo di gentilezza, tutte qualità che, insieme alla sua ampissima bravura, le consentono di distinguersi. Il punto è che questo ancora non è tutto!

Giulia Stenico e la sua pagina Instagram “Leggere per vivere mille vite”: una professionista che riesce sempre a stupire con le sue recensioni sui libri, post e reel

Giulia Stenico e la sua pagina Instagram “Leggere per vivere mille vite” colpisce l’attenzione dei suoi oltre 5mila follower, ma anche di coloro che hanno modo di notare “di passaggio” i post e i reel che lei pubblica. Chiunque scorga, anche di sfuggita, le varie pubblicazioni, ne rimane senza dubbio incuriosito, a tal punto da seguire Stenico, ma anche da commentare e/o lasciare like.

Tutto ciò avviene proprio per merito dell’estrema professionalità di chi gestisce la pagina: ciò che viene pubblicato, infatti, è il risultato di un’elevatissima cura. Ogni fotografia, ma anche video, vengono realizzati con un’attenzione ai dettagli che di sicuro lascia chiunque di stucco. Ciò che consente, però, a qualsiasi utente, di restare davvero stupito/a in maniera positiva, non consiste solo nelle foto, video degli unboxing, ma nelle parole che Stenico spende per ogni autore/autrice e per le diverse opere che legge. Proprio tale discorso merita di certo un approfondimento.

Le recensioni di livello professionale

Ogni recensione è estremamente sincera e già questo è un pregio che non tutti coloro che recensiscono libri possiedono. La sincerità, inoltre, è sempre contornata da un’elevatissima educazione, tanto che Stenico, anche quando spiega che non è rimasta entusiasta da una determinata lettura, lo fa sempre nel massimo rispetto degli autori/autrici e dell’opera stessa.

Oltre a questo, di sicuro colpiscono i differenti dettagli che lei riesce sempre a cogliere, riuscendo davvero a cogliere proprio il senso profondo dei libri letti, ma non solo. Attraverso la bravura con cui recensisce, è anche in grado di evidenziare i “pregi” di quelle determinate pubblicazioni, facendo emergere effettivamente tutto il loro valore.

Senza dubbio, le capacità di Giulia Stenico le consentono di distinguersi perché, come si sa, esistono milioni e milioni di lettori e di persone che recensiscono in rete, ma non tutti sanno realmente cogliere l’essenza di una lettura in maniera oggettiva e a saperla pure esprimere. Stenico, invece, riesce al massimo in questo e ciò che fa restare stupiti in modo positivo è anche il fatto che realizza il tutto con estremo amore per le letture, trattandole sempre con il massimo rispetto, come se realmente per lei fossero oro, o un dono dal valore inestimabile. A tutto ciò si aggiungono l’elevata gentilezza e l’onestà di Stenico che di certo le permettono di spiccare ancora di più, proprio come merita!