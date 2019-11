Jennifer Lopez raggiunge i limiti della sensualità con Le ragazze di Wall Street.

A quanto pare la splendida cantante ha rischiato di rimanere nuda girando una delle scene iconiche del nuovo film a base di lap dance.

Nel particolare, la causa dell’episodio sexy sarebbe il boy succinto che il personaggio Ramona, indossa in una scena di lap dance davvero piccante.

“Ero entusiasta del fatto che nella sceneggiatura non ci fossero così tanti riferimenti cinematografici da dover rispettare. A volte devi lavorare per film ambientati negli anni ’80 o negli anni ’60, ma qui no ed è stato molto emozionante poter essere tra i primi a creare un’identità stilistica per certi personaggi ai giorni nostri“.

Quel body particolare ha creato non poche problematiche a Lopez e costumista:

“Era il mio incubo, e alla fine è successo“.

“Al primo ciak, appena Jennifer Lopez ha fatto il suo ingresso sul palco, ho visto due degli elastici spuntare fuori dal body. Quindi sono accorso con la mia squadra, eravamo 4 persone a cucirle letteralmente quel costume addosso. Abbiamo praticamente dovuto cucirla nel suo body, non potevamo rischiare quello che sarebbe sicuramente successo se non l’avessimo fatto“.

A quanto pare, per tenere il body attaccato alla Lopez, è stato utilizzato anche del nastro biadesivo!

“Non vedrete mai più una tale dose di nastro biadesivo come in questo film!” ha commentato il costumista.

Le ragazze di Wall Street è una pellicola destinata a far molto parlare di se.

La storia racconta la vita di un gruppo di lap dancers che decide di effettuare una truffa ai danni di alcuni personaggi di Wall Street, loro clienti principali.

Proprio il mondo della finanza viene descritto senza pietà, mettendo in scena una critica sociale e una forte critica al mondo finanziario all’interno di una pellicola piuttosto leggera.

Il film sta per uscire, molto presto daremo maggiori dettagli.