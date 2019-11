Jean-Pierre Sanseverino è divenuto famoso per la sua frequentazione con Gemma Galgani.

Un tira e molla andato avanti per una intera stagione fino all’abbandono.

Ecco che Jean Pierre racconta cosa lo ha spinto inizialmente ad avvicinarsi alla donna:

Sono arrivato a Uomini e Donne perché volevo fare un’esperienza e conoscere una donna. Gemma mi ha lasciato il suo numero e l’ho accettato. Siamo vicini, siamo usciti diverse volte e mi sono trovato molto bene. Credo sia una bellissima persona, con cui è piacevole trascorrere del tempo. Tuttavia, non è scoccato niente tra me e lei, niente di più di una bella amicizia. Vedendola anche nei contesti di vita quotidiana, credo sia una donna piacevolissima e molto affabile, ma escludo che tra noi possa nascere qualcosa di più.

A quanto pare però, il rapporto non si è mai sviluppato davvero:

Gemma è una persona molto bella e piacevole, mi manca il tempo trascorso in sua compagnia. Solo che non la vedo come una compagna che possa stare al mio fianco. Generalmente, nelle storie che ho avuto in passato non sempre sono partito dal colpo di fulmine. È capitato che con alcune signore che ho conosciuto prima in amicizia, sia successivamente nato qualcosa in più. Questo non è, però, avvenuto con Gemma nemmeno con il progredire della frequentazione.

Jean apprezza la Galgani, che ritiene però troppo possessiva:

Gemma è una bellissima persona. Non credo sbagli qualcosa. O meglio, io posso parlare per me e con me ha dimostrato una possessività esagerata per l’inizio di una storia. Avrebbe voluto subito ufficializzare la relazione, anche con effusioni e avvicinamenti fisici, ma io non ero a quel punto: lei corre troppo. Con me, per lo meno, è andata così. Troppo possessiva, troppo per l’inizio di una semplice conoscenza. Questo, inevitabilmente, mi ha allontanato.

Poi viene fuori un aneddoto interessante:

Mia nipote ha quattordici anni: è a tutti gli effetti una signorina! Ha sempre avuto una grande ammirazione per Gemma e la signora si è dimostrata molto carina quando le ho riferito la cosa. Allo stesso tempo, però, mia nipote capisce che devo scegliere io la donna che può stare al mio fianco.

Non manca un racconto del cavaliere per quanto riguarda i suoi amori passati…