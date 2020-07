Il maiale sta diventando un animale domestico sempre più diffuso. Questo non significa che compare sempre più spesso all’interno delle fattorie, luoghi in cui tra l’altro si trova già, ma vuol dire che sempre più persone lo accolgono proprio in casa! Sebbene questa notizia possa stupire, in realtà il maialino si presenta come un esemplare molto fedele, in grado di captare e capire gran parte delle cose che dice l’uomo, ma non solo.

Il maiale: perché sempre più persone lo vogliono

Il maiale vive nelle fattorie, ma ora anche nelle case delle persone. Sempre più individui infatti decidono di adottare questo particolare animale e ci sono addirittura alcuni che lo portano a spasso con il guinzaglio, proprio come se fosse un cagnolino. Prima di tutto, si specifica che secondo alcuni studi statistici effettuati negli ultimi tempi, tra il maiale adulto e il cucciolo, molti preferiscono il secondo. La percentuale di preferenza però è poca, anche perché quello adulto capisce ancora meglio l’uomo. Le sue capacità di intuito infatti sono molto notevoli.

Il maiale: ecco le sue caratteristiche intuitive

Il maiale è in grado di capire i gesti dell’uomo e di memorizzare il significato di ogni movimento. In più, capisce anche il linguaggio verbale, soprattutto se composto da determinati suoni. Questo è molto importante, anche perché in questo modo l’animale può realmente essere trattato come un animale domestico. In più secondo gli esperti è anche in grado di affezionarsi in modo duraturo, ma non terminano qui le capacità del maiale. Quest’ultimo infatti è anche famoso per la sua memoria a lungo termine, che è molto sviluppata. Questo significa che questi esemplari difficilmente dimenticano un gesto svolto nei loro confronti o un certo tipo di trattamento subito o un qualcosa che hanno provato, anche se tutto ciò dovesse essere avvenuto a distanza di tempo. Insomma, tutto questo spiega perché ormai sono tantissime le persone che desiderano un maialino in casa propria.