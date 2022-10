Il look perfetto per ottobre è ricco di elementi diversi, a cominciare dai colori ma anche dalle tipologie di indumenti da indossare. Il mese non è ancora infatti né eccessivamente freddo e nemmeno troppo caldo.

Il look perfetto per ottobre: come apparire ancora più originali con pochi e semplici trucchi

Per il look perfetto per ottobre si può puntare su diversi consigli, anche se prima vanno indicate delle considerazioni.

Non si può affermare che ci sia una vera e propria “moda” per ogni mese, ma senza dubbio è possibile modificare qualche dettaglio in base alla stagione. Sono presenti mesi in fa più caldo ovviamente e altri in cui fa più freddo. Proprio per questo, è bene anche adattare il proprio outfit a questo, in modo da puntare su originalità e comodità contemporaneamente.

Per tali motivi, per quanto riguarda il periodo in corso, è possibile puntare su qualcosa che sia “a strati”. Dato che infatti ancora non fa sempre perennemente freddo, l’ideale sarebbe un vestiario casual composto da maglietta/camicia e sopra giacchetto. Nulla vieta ovviamente di ricorrere ancora a vestitini e gonne, purché abbinati a qualche elemento che richiami all’inverno. Per esempio uno stivale non eccessivamente caldo, oppure anche un foulard. Oltre a questi dettagli poi è possibile anche menzionarne diversi altri, in modo da avere un quadro più completo delle alternative.

Altri consigli utili

Tra gli altri suggerimenti poi vi è anche la possibilità di optare per un vestito direttamente invernale, da mettere nei giorni più freddi. In alternativa possono andare benissimo anche i primi maglioncini. Colorati con tonalità sgargianti o più neutre, è bene ricordare che la tendenza di quest’anno è un mix.

Non sono escluse le colorazioni fredde, ma nemmeno quelle calde e sono presenti anche quelle molto accese Insomma, una vera e propria unione per tutti i gusti possibili. Si può sottolineare, considerando tutti i dettagli descritti, che quindi il look di ottobre sia particolarmente vario.