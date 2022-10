Per ottenere uno spuntino speciale con le castagne a volte basta avere un po’ di fantasia e lasciarsi trasportare dalle mille sfaccettature di questo alimento. Lo stesso infatti, oltre ad avere tante proprietà, ha un gusto perfetto per essere accostato a tanti altri sapori.

Uno spuntino speciale: ecco delle idee per delle merende con le castagne preparate in modo particolare, ma allo stesso tempo facilissimo

Per uno spuntino speciale si può puntare sulle castagne, che sono il simbolo dell’autunno e infatti nel mese di ottobre iniziano a comparire. A chi piacciono al forno, a chi lesse, ma non solo. C’è anche chi infatti sceglie di realizzare ottime merende proprio con questo alimento. È possibile infatti sfruttarlo per realizzare ad esempio delle ottime crostate.

Molti per esempio non hanno mai provato la marmellata di castagne, eppure oltre che a essere particolare, è anche perfetta per realizzare tante ricette. Proprio questa infatti può comparire in ottime preparazioni culinarie. Non solo le già citate crostate, ma anche tanti biscotti ripieni ad esempio! In alternativa, per chi non è molto pratico in cucina, è anche possibile semplicemente preparare biscotti semplici, poi mettere un po’ di marmellata sopra, una volta cotti.

Tra l’altro c’è anche chi preferisce basare la propria merenda su idee ancora più semplici, come per esempio il fatto di gustare il tutto con delle fette biscottate. In realtà è anche possibile preparare un ciambellone e inserire delle castagne spezzettate all’interno, ma non solo.

Quelle glassate

In tantissimi amano le castagne glassate e a quanto pare proprio queste ultime diventano una sorta di sfizio da gustare ogni volta che si desidera. Dato che sono molto zuccherate, ovviamente è bene evitare di esagerare, ma ogni tanto per degli spuntini durante la pausa sono perfette.

In più c’è anche chi addirittura le abbina con una fetta di pane, ma non solo. Ci sono persino persone che optano per realizzare delle frittelle e all’interno inserisce dei pezzettini di castagna. Insomma, a volte basta veramente sbizzarrirsi per utilizzare tali elementi in cucina, dando forma a tante merende buonissime!