Ti stai domandando come si diventa un produttore assicurativo? Come ben saprai, il mondo delle assicurazioni include figure molto diverse tra di loro, sia per quanto riguarda l’inquadramento, sia per quanto concerne le mansioni da svolgere.

Tuttavia, non è raro che queste figure vengano confuse da coloro che non lavorano nel settore. Tra queste professioni abbiamo il produttore assicurativo, ossia un intermediario che lavora in questo settore.

Quindi, se sei già a conoscenza delle differenze tra le diverse figure e hai deciso di diventare produttore assicurativo, è importante che tu sappia quali requisiti sono richiesti.

I limiti per svolgere questo lavoro sono suddivisi tra requisiti morali e professionali.

Nel primo caso, ti basterà non avere alcun procedimento penale in corso. Invece, per quanto riguarda i requisiti professionali, dovrai avere:

● Mandato da parte di un’agenzia di assicurazione

● Iscrizione al R.U.I, ossia il Registro Unico degli Intermediari, dove sono contenuti i dati di tutti coloro che svolgono attività di intermediazione in Italia

Vuoi scoprire cinque consigli utili per diventare produttore assicurativo? Iniziamo subito.

#1: Apertura della Partita IVA come produttore assicurativo

Se desideri svolgere questa professione dovrai aprire la Partita IVA . È bene ricordare che il produttore assicurativo è, a tutti gli effetti, una ditta individuale e, pertanto, deve essere iscritto al Registro delle Imprese.

A differenza dei liberi professionisti, come un copywriter o un social media manager, l’apertura di una ditta individuale richiede delle tempistiche più lunghe. Infatti, prima di tutto dovrai avviare la tua attività e iscriverti alla Camera di Commercio, poi al Registro delle Imprese, presentare la SCIA al tuo Comune e iscriverti a INPS e INAIL.

Ovviamente ti consigliamo di rivolgerti a un consulente fiscale che possa assisterti nel processo di apertura della tua Partita IVA.

Fiscozen si occupa proprio di questo! In più con loro hai diritto a ricevere una consulenza gratuita e senza impegno da un esperto fiscale.

#2: Scegli il codice ATECO più adatto a te

Quando aprirai la Partita IVA ti troverai a dover compiere delle scelte che andranno a influire sui tuoi futuri guadagni. Una di queste scelte è quella relativa al codice ATECO, ossia una combinazione di numeri che identifica la tua attività. In base alle attuali disposizioni, esiste un codice ATECO apposito per l’attività di produttore assicurativo, ossia 66.22.04 – Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni.

#3: A quale regime fiscale devi aderire?

La seconda scelta che andrà a influire sui tuoi guadagni futuri è quella relativa al regime fiscale. In questo caso, dovrai scegliere tra due regimi: ordinario e forfettario. Il regime forfettario permette l’accesso a una tassazione agevolata se sei in possesso di alcuni requisiti, che il tuo consulente fiscale controllerà insieme a te. Anche se molte persone dicono che il regime forfettario sia sempre il più conveniente, talvolta non è così. Per questo motivo ti consigliamo vivamente di confrontarti con un esperto fiscale prima di procedere con l’apertura della tua Partita IVA.

#4: Iscrizione alla gestione previdenziale

In base all’attività che andrai a svolgere, cambierà anche la gestione previdenziale alla quale sarai iscritto. Come abbiamo sottolineato in precedenza, l’attività di produttore assicurativo è inquadrata in ottica commerciale e, di conseguenza, dovrai iscriverti alla gestione INPS commercianti.

Pertanto, dovrai pagare i contributi in due modi:

Fissi: indipendentemente dal tuo incassato fino a un dato limite;

Variabili: in misura percentuale sul reddito che supera il limite.

#5: Scegli il giusto servizio di consulenza fiscale

Se vuoi iniziare a lavorare come produttore assicurativo, vorrai sicuramente concentrarti solo sul tuo lavoro, senza dover pensare ai numerosi cavilli del fisco italiano. Ebbene, per fare questo devi trovare il giusto consulente fiscale che si occuperà di gestire la tua Partita IVA per te. Così facendo, tutto il tuo tempo potrà essere dedicato all’espansione del tuo business.