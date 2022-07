Il fondatore di Luxottica è venuto a mancare: Leonardo Del Vecchio era proprietario di una famosissima impresa, una delle più grandi nel settore dell’ottica. Aveva 87 anni quando è morto presso l’ospedale San Raffaele di Milano. La causa del decesso a quanto pare è una polmonite, ma i medici hanno specificato che la stessa non è collegata al virus Covid-19. Il famoso imprenditore è noto anche per alcune sue frasi celebri.

Il noto imprenditore era noto anche per alcune sue frasi, che ora più che mai vengono condivise da numerose persone. Tali affermazioni infatti non solo possono aiutare a comprendere meglio quella che era la sua personalità, ma anche la sua elevata capacità nel mondo degli affari. "Se mi danno i soldi è perché mi chiamo Del Vecchio: pensi a una persona normale. Del resto abbiamo visto come funzionano le banche. I consigli d'amministrazione ratificano quello che decide il numero uno". Questa è solo una delle sue citazioni, ma ce ne sono anche altre che possono essere citate.

Le altre citazioni

Un’altra frase molto condivisa è la seguente. “Bisogna essere concentrati sul business, non farsi distrarre. In Italia siamo abilissimi a parlare d’altro”. La seguente invece fa riferimento al percorso che egli ha seguito durante i numerosi anni di carriera. “Giorno per giorno, mese per mese, anno per anno l’azienda si trova dove è adesso. Non che io abbia mai sognato e sperato di arrivare fino a qui. Ci sono arrivato portato da un abbrivio, da un’idea iniziale, che mi spingeva ad essere il meglio possibile… e tutti i giorni ho calcato questo percorso”. Come si può intuire leggendo tali affermazioni, Leonardo Del Vecchio era un vero e proprio professionista dell’imprenditoria. L’intero settore infatti piange la sua scomparsa.