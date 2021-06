Tra le idee di dolci ideali per l’estate ce ne sono diverse, ma sicuramente quelli più adeguati sono quelli freschi, non eccessivamente calorici, perché altrimenti mangiandoli, si rischia solo di sentire ancora più caldo del previsto. Sì quindi a tutte quelle ricette di dolci che prevedono di poterli mettere in frigo e consumare freschi e ovviamente sì anche a tutti i gelati, ma non solo. Non sono infatti esclusi anche quei dolci che possono essere consumati a temperatura ambiente e che come ingredienti principali hanno la frutta.

Idee di dolci ideali per l’estate: ecco quali sono i piatti più freschi da preparare

Le idee di dolci ideali per l’estate sono tantissime e tra quelle più comuni vi sono sicuramente gelati, ma anche dolci da poter tenere in frigo e da poter consumare freschi. Non sono però bandite delle semplici crostate a base di frutta, ma anche a base di crema. Meno consigliate invece quelle al cioccolato, in quanto si tratta di un ingrediente calorico e quindi potrebbe far sentire più caldo del previsto. Sì anche all’uso della gelatina e alla preparazione di torte gelato leggere, possibilmente prive di ricotta o simili e solo a base di crema o frutta.

Le altre idee da poter sfruttare

Sì ai budini, che possono essere consumati freschi e quindi possono anche diventare una merenda gustosa e rinfrescante, così come le macedonie di frutta, a cui si possono aggiungere ingredienti come panna, per trasformarle in un dolce ancora più gustoso. Le idee da poter sfruttare sono quindi tantissime, ma l’ideale è non appesantire il corpo con dolci calorici, che portano solo a sentire ancora più caldo. Per questo, l’ideale è sempre puntare direttamente sulla frutta e, come si è visto, su idee che riguardano dolci freschi, che possono essere consumati dopo essere stati in frigo.