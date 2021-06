Le vacanze 2021 in Italia sono molto ambite, anche perché sempre più italiani scelgono di rimanere proprio qui per il periodo estivo. Molti infatti hanno scelto di prenotare in regioni diverse dalla propria, per andare a visitare posti mai visti, ma non solo. Ci sono infatti anche persone che hanno scelto di rimanere nella propria regione, ma magari spostarsi in zone o città diverse e rimanerci per tutto il periodo estivo o delle ferie.

Vacanze 2021 in Italia: ecco quali sono i posti più gettonati e dove sempre più italiani stanno prenotando

Le vacanze 2021 in Italia sono molto ambite e i posti in cui ci sono numerose prenotazioni sono soprattutto quelli di mare, in regioni come la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, ma anche tantissime altre. Anche le regioni del Nord infatti son molto ricercate quest’anno, perché infatti sebbene ai primi posti sembrerebbe esserci il mare, tuttavia tantissime persone scelgono di andare a passare le vacanze in montagna. Qui infatti, oltre a scoprire posti nuovi e poter svolgere attività sportive mai provate, come ad esempio il trekking, c’è anche la possibilità di rimanere in luoghi freschi, lontano dalla calura estiva. Non terminano qui però i posti più gettonati per andare in vacanza in Italia.

Gli altri posti dove le prenotazioni sono numerose

Molto ambiti anche i borghi italiani, in cui numerose famiglie, coppie e gruppi di amici scelgono di passare la loro vacanza, per addentrarsi in un clima totalmente nuovo, in cui l’atmosfera sembra perdersi nel tempo, o meglio, in cui quest’ultimo sembra fermarsi. I borghi infatti sono posti molto particolari, anche perché qui è possibile anche assaporare gusti molto originali, che magari rispecchiano tradizioni artigianali. Non mancano poi anche persone che preferiscono prenotare in città e visitare metropoli come per esempio Roma oppure anche città che non si è mai avuto modo di vedere.