Per Halloween ci sono persone che stanno cercando costumi originali e per questo a volte spendono anche molto. Sono tanti infatti i bambini ma anche gli adulti che partecipano a feste in maschera. Per questo, si tende a cercare quella perfetta, ma a volte si spende. Per evitare questo o comunque per evitare di perdere troppo tempo nelle ricerche, puntare sul “fai da te” può essere utile.

Halloween: ecco alcuni costumi fai da te originali che si possono realizzare senza dover spendere tanto e soprattutto in modo semplice

Halloween ormai sta arrivando e anche se non si tratta di una festa sentita in tutta Italia, dato che è più americana che italiana, comunque in tanti lo festeggiano. Non sono poche infatti le persone che si mettono a cercare un costume davvero particolare. Lo scopo ovviamente è quello di apparire spaventosi ma anche appunto originali. Tuttavia a volte acquistare una maschera ben fatta può anche richiedere una certa spesa. Per chiunque punti al risparmio è possibile optare per un’altra soluzione utile, ovvero il “fai da te”.

In questo modo infatti sarà possibile cercare di essere unici, proprio perché il costume sarà stato realizzato a mano. Per qualche spunto si può indicare il fatto di prendere un lenzuolo che non si usa più, tingerlo e pare un bel mantello. Con de denti da vampiro poi e un bel trucco sarà tutto pronto. In alternativa c’è anche chi si ricopre di pezzi di stoffa bianca proprio tagliati a mo’ di benda per far finta di essere una mummia, ma non solo.

I dettagli

In alternativa è anche possibile realizzare una maschera spaventosa con la carta. Molto in realtà si può ottenere anche con il giusto trucco, come accennato. In più basterà anche usare un vecchino lenzuolo per far finta di essere il classico fantasma. Se però si desidera un tocco originale allora sarà possibile anche aggiungere del sangue finto. Non resta quindi che scegliere quello che si preferisce di più.