Per un arredo di Halloween perfetto a volte bastano pochi elementi per un effetto originale. In effetti riempire proprio tutto sarebbe eccessivo, dato che poi diverse decorazioni non riuscirebbero nemmeno a spiccare. Per questo, meglio puntare su poche scelte, ma tutte particolari.

Arredo di Halloween: non serve decorare in maniera esagerata la casa per ottenere un effetto originale, ma bastano ad esempio alcune ragnatele finte e non solo

Non è sempre facile riuscire a ottenere un arredo di Halloween perfetto, dato che infatti a volte si tende a esagerare con le decorazioni. Metterne tante non è sbagliato, ma è anche vero che aggiungerne decisamente troppe è esagerato. In più quelle che si inseriscono magari in uno spazio vicino alla finestra o altrove dovrebbero essere distanziate tra di lor. In questo modo sarà possibile che si notino di più. Ovviamente ognuno dovrà scegliere su cosa puntare in base ai propri gusti, ma è anche vero che non dovrebbero mancare ragnatele. Queste possono essere realizzate anche di carta, disegnandole e ritagliandole, poi colorandole di nero. C’è anche chi desidera realizzare una sorta di effetto misterioso sfilacciando del cotone, ma non solo.

Altri spunti

Oltre ai consigli indicati è possibile appendere maschere di carta sulla finestra, ma anche altre realizzare magari con il DAS. In più anche i festoni con simboli della festa in questione possono essere perfetti. Si possono mettere quelli che mostrano tanti piccoli pipistrelli o magari quelli che invece mostrano zucche e non solo. Proprio queste ultime possono essere usate come decorazione, ma l’importante è evitarne lo spreco. Va bene quindi lasciarle in bella mostra per qualche giorno, ma poi sarà meglio anche cucinarle. Tra l’altro con una zucca si possono realizzare tanti piatti speciali.

Si può affermare quindi che vi sono tanti spunti utili che si possono seguire per realizzare un arredo magnifico, ma si dovrà scegliere ovviamente anche in base al proprio gusto.