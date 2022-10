Ad Halloween si possono preparare alcuni stuzzichini davvero da urlo, che oltre a richiamare i simboli della festa possono essere appunto deliziosi. Prima di tutto si ricorda che le forme che non dovrebbero mancare sono quelle della zucca, del pipistrello, ragno, cappello da strega e non solo. Questi in effetti sono i tipici elementi che compaiono e che si possono anche usare per creare qualcosa di particolare in cucina.

Halloween: ecco alcuni stuzzichini davvero da urlo e anche molto semplici da preparare, ma che possono andare benissimo per questa festività

Ad Halloween si possono preparare dei fantastici stuzzichini in tema, come ad esempio biscotti che hanno proprio le forme tipiche dei personaggi o degli oggetti che compaiono nella festività. Si pensi infatti a un fantasma, scheletro, ma anche cappello da strega, zucca, pipistrello. Realizzare biscottini con queste forme può essere perfetto, ma realizzarli e poi decorarli può esserlo ancora di più.

In più sarà possibile anche glassarli, così come si può anche cuocere una mela e poi immergerla nella glassa al cioccolato, ma questo non è ancora tutto. Ci sono infatti anche tante altre idee che possono andare benissimo per stuzzicare con qualcosa di gustoso proprio durante questa festività.

Altri spunti da poter seguire

Tra le altre idee può esserci ad esempio quella di realizzare delle torte e poi decorarle, ma non solo. Chi è bravo a lavorare la pasta di zucchero potrà divertirsi realizzando tante torte uniche e non solo. Può essere perfetto infatti anche puntare su piatti salati! Si pensi ad esempio a una bella pizza bianca farcita con dei pezzi di zucca! In più è possibile anche optare per tanti cioccolatini a tema. Se questi sono gli stuzzichini, non si dovrebbe comunque dimenticare che con alcuni ingredienti, specialmente la zucca, è possibile realizzare anche tanti primi e secondi piatti davvero speciali. Non resta quindi che provare a cimentarsi in cucina, sbizzarrendosi con la fantasia.