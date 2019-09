Kevin Hart, attore del recente Jumanji è stato vittima di un incidente in auto le cui conseguenze sono gravissime.

Hart, infatti, da quanto diramato dalle agenzie, sarebbe paralizzato e non potrebbe nemmeno parlare dal momento che le corde vocali sono paralizzate in modo permanente.

Una tragedia che va a colpire un attore che viveva i suoi anni migliori proprio adesso, con una carriera in ascesa.

La famiglia ha confermato la grave situazione che vede Hart paralizzato in modo irreversibile.

È con profondo dolore che annunciamo che Kevin Hart resterà paralizzato dal collo giù. Ha subito un trauma al collo e alle sue corde vocali, anch’esse paralizzate, che non gli danno la possibilità di tornare a parlare. Domenica mattina, lui e altri due passeggeri sono rimasti coinvolti in un incidente sulla Mulholland Highway che ha distrutto la Plymouth Barracuda di Kevin Hart. Chiediamo rispetto ai fan per il desiderio di privacy e riservatezza della famiglia di Kevin.