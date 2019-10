Gemma Galgani è stata protagonista di numerose scene, momenti agguerriti e litigi indimenticabili con Tina Cipollari.

Ecco però, che il personaggio divenuto ormai star di Uomini e Donne, è apparso molto abbattuto nelle ultime puntate tanto da portare preoccupazione in studio.

La donna avrebbe rotto in modo definitivo con il corteggiatore del momento, scoppiando però in lacrime proprio nel corso della trasmissione.

La sua reazione emotiva non ha trovato molta comprensione.

Duro è stato Gianni Sperti che ha commentato: “è imbarazzante che tu debba elemosinare attenzione da parte di un uomo”.

Anche Tina non ha mancato di criticare la donna, parlando di un rapporto troppo superficiale con Jean Pierre per farne una tragedia.

Jean, dal canto suo, ha spiegato come sia mancata quella scintilla fondamentale per iniziare una relazione:

In Gemma vedo una bella persona, che però terrei solo come un’amica. Mi dispiacerebbe perdere la sua amicizia perché è straordinaria. Siamo andati a cena fuori e abbiamo passato una serata incredibile, senza sentire il passare del tempo. Ma per il momento non c’è di più.