Continuano i festeggiamenti per il 25.mo anniversario di “Friends“.

A quanto pare però sono in corso delle trattative per fare in modo che la serie non resti un semplice retaggio del passato.

Quella che, assieme a Seinfeld, si può considerare una delle migliori sit com di sempre, potrebbe infatti tornare, almeno da quanto riporta “Hollywood Reporter”.

Nel particolare si parla di un possibile special che vedrebbe il ritorno dell’intero cast in un episodio speciale.

In molti sperano addirittura in una serie revival, un vero e proprio ritorno dei celebri amici e delle loro avventure riadattate all’epoca attuale.

Ci sono state molte reunion tra i protagonisti di Friends e, proprio in occasione dei 25 anni dal lancio di una serie capace di segnare per sempre il mondo televisivo le speranze sono davvero tante.

Secondo le ultime voci, tutto il gruppo di lavoro originale dovrebbe far parte dello special, dal cast composto da Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, agli autori David Crane e Marta Kauffman.

Le aspettative sono altissime e, la grande speranza, è che lo special possa essere l’inizio di qualcosa di grande.

Se infatti dovesse ottenere un successo incredibile, allora è molto probabile che, in un modo o nell’altro, la produzione possa tentare di lanciare una nuova stagione, qualcosa di simile a quanto accaduto con altre serie storiche come quella di Twin Peaks.

Friends, disponibile su Amazon Prime, è una delle serie più divertenti e caratteristiche di sempre.

Il personaggi e le loro storie sono entrati nell’immaginario collettivo di milioni di persone e continuano a farlo da generazioni.

Friends è infatti ancora oggi divertente e attuale e non semplicemente un tuffo nella nostalgia.

Non ci resta quindi che attendere lo special dal quale ci aspettiamo davvero tanto.

E se dovesse nascere una nuova stagione, non potremmo che esserne felici!