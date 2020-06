Si sente spesso parlare di “influencer”, termine che indica un personaggio famoso nel mondo dei social e che usa questi ultimi per comunicare con i suoi fan. Questo tipo di figura ormai sta diventando sempre più comune e il nome deriva dal fatto che con le sue opinioni, un influencer può “influenzare” anche quelle dei suoi seguaci, spesso creando delle vere e proprie “mode”. Tra queste possono essere inclusi termini di un linguaggio particolare, sfide da fare sul web, modi originali di vestirsi. Tra le “star del web” più famose, ai primi posti c’è spesso Chiara Ferragni, ma non solo.

Influencer: ecco quali sono quelli più conosciuti in Italia

Tra gli influencer più conosciuti in Italia ci sono Chiara Ferragni e suo marito. La prima, che è stata una delle prime influencer a diventare molto famosa nella penisola, oltre che ad essere chiamata spesso da diverse agenzie di moda o a comparire in alcune pubblicità, continua a svolgere per la gran parte del tempo la sua professione sui social. Il marito invece, Fedez, è un cantante famoso, anche se ormai anche il so profilo Instagram schizza alle stelle per il numero delle interazioni dei seguaci. Ad essere molto seguita però è anche la sorella della Ferragni, Valentina. Tra i più famosi influencer però devono essere citati anche altri personaggi del web, molto conosciuti.

Gli altri influencer

Negli ultimi mesi è stato ai primi posti per il numero di seguaci, ma soprattutto per la quantità esorbitante di like che hanno ricevuto i suoi video e le sue foto, anche Gianluca Vacchi. Nei primi 10 posti vi sono anche Benedetta Rossi, regina delle ricette del programma “Fatto in casa per voi”, ma anche l’indiscussa regina del trucco: Clio Make up. Se questi sono gli influencer più seguiti, ovviamente non ne mancano tanti altri, che spesso hanno successo per i loro video divertenti o particolari.