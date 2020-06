Il settore dell’arredamento casa sta senza dubbio cambiando, anche perché cerca di adeguarsi alle disposizioni anti-contagio. Quello che si mira a raggiungere è uno spazio decorato sì, ma nello stesso tempo molto pulito, quindi in cui non compare un numero eccessivo di oggetti o mobili. La tendenza che viene seguita ultimamente inoltre è quella di lasciar entrare molta luce in casa, creando così un ambiente molto luminoso e ricco di colori chiari.

Arredamento casa: ingrandire gli spazi

Quando si parla di arredamento casa si apre un mondo molto vasto, ricco di consigli che possono essere adottati per dare un tocco di vitalità al proprio ambiente. Se si possiede uno spazio piccolo o una camera di dimensioni ridotte, l’ideale sarebbe “ingigantirla” proprio utilizzando l’arredamento giusto. In questo caso, si dovrà puntare su pochi mobili, lasciando più spazio libero possibile e in più si dovrà evitare di arricchire le pareti con un numero eccessivo di quadri, specchi, oggetti. Più ci sarà spazio e più l’ambiente sembrerà più grande. Oltre a questo, molti si chiedono quale stile deve essere adottato nel salone di casa, nella propria camera da letto o in altre stanze. In realtà non c’è una regola, anche perché in tal caso si devono seguire solo i propri gusti, purché non si esageri con l’unione di troppe tipologie di arredo, all’interno dello stesso ambiente.

I colori

Negli ultimi mesi va sempre più di moda un tipo di arredamento ricco di luce, che possa portare i raggi solari all’interno della casa. Per questo motivo, i colori dei tendaggi tendono ad essere molto chiari, di solito bianchi, ma nulla toglie ovviamente di poter arricchire il resto della stanza o dell’abitazione con diversi colori. Spesso alcune persone puntano anche su tonalità contrastanti, che riescono anche a creare effetti molto suggestivi. Un consiglio molto utile che può essere seguito è di evitare piuttosto il monocolore, soprattutto se si sceglie una determinata colorazione e non si cambia mai la tonalità. Se ad esempio si sceglie il verde pistacchio e ogni singolo oggetto sarà di questo colore, l’arredamento non sarà dei migliori. Piuttosto, meglio puntare su diverse sfumature di verde, o qualsiasi altro colore. In più, sarà utile “spezzare” usando del bianco o del nero.