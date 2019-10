La Guerra dei Mondi di H.G. Wells, classico della letteratura fantascientifica si prepara a ben due adattamenti televisivi.

Il primo è opera di Fox, prende il nome di War of the Worlds, il secondo, con lo stesso nome, sarà invece una mini-serie di BBC.

La miniserie di BBC vede i personaggi nell’Inghilterra edoardiana, affrontare la minaccia aliena.

Troveremo quindi George (Rafe Spall) e la sua fidanzata Amy (Eleanor Tomlinson), sotto la minaccia dei terribili tripodi provenienti dal Marte e intenzionati a conquistare o distruggere il pianeta.

L’obiettivo della mini-serie è di restare molto fedele all’originale e al libro.

La seconda serie è invece ambientata nell’europa di oggi e racconta la lotta per la sopravvivenza di un gruppo di sopravvissuti.

Il mondo è stato distrutto dai tripodi e gli ultimi umani sono condannati a una sopravvivenza ai limiti.

Nel cast troviamo Léa Drucker, Natasha Little, Daisy Edgar Jones, Stéphane Caillard, Adel Bencherif e Guillaume Gouix.

La guerra dei mondi è un vero e proprio cult capace di fare affiorare uno dei terrori dell’umanità, quello dell’invasione aliena e di creature incomprensibili che vengono dallo spazio profondo per sterminare la nostra specie.

I numerosi adattamenti nella storia sono passati dal celebre adattamento radiofonico, capace di creare il caos ai tempi della sua trasmissione, a diversi film tra i quali quello di Spielberg.

Le due serie puntano a riportare questa grande storia, una riproducendola in modo fedele, l’altra adattandola e utilizzandola come spunto per raccontare qualcosa di nuovo che fa pensare a una sorta di Walking Dead europeo con gli alieni al posto degli zombie.

Staremo a vedere se le due nuove serie riusciranno a conquistare il pubblico o si perderanno nella massa di produzioni seriali che affollano ormai il sistema di intrattenimento attuale.

Le due serie sono previste per la fine di ottobre.