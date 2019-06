Online il primo trailer di Doctor Sleep, sequel direto del celebre Shining.

Nel firlm troviamo: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran, Jacob Tremblay, Carl Lumbly, Zahn McClarnon, Emily Alyn Lind, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Alex Essoe e Cliff Curtis.

La pellicola, tratta anche questa da un libro di Stephen King, racconta la storia di Danny Torrance, figlio di Jack e protagonista dell’orrore dell’Overlook Hotel.

Come spesso accade in questi casi, la pellicola prende in mano una pesante eredità.

Stiamo parlando di un capolavoro del Cinema, distante dal libro originale, ma capace di raccontare una delle vicende più iconiche della storia del cinema horror.

Il nuovo Doctor Sleep dovrebbe muoversi più vicino alla storia narrata nei libri di King.

Un esperiemento che dovrà però stare in piedi da solo e dimostrare di poter sopravvivere al suo prequel.

Di seguito la sinossi ufficiale:

“Doctor Sleep è il seguito della storia di Danny Torrance, a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all’Overlook Hotel in Shining. Ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino all’Overlook, Dan Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un’adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale, noto come la “luccicanza”. Riconoscendo istintivamente che Dan condivide il suo potere, Abra lo contatta, invocando disperatamente il suo aiuto contro la spietata Rose the Hat e i suoi seguaci, i membri del ‘True Knot’, che si nutrono della Luccicanza degli innocenti alla ricerca della loro immortalità. Formando un’improbabile alleanza, Dan e Abra si impegnano in una brutale lotta tra la vita e la morte contro Rose the Hat. L’innocenza di Abra e l’intrepida consapevolezza della sua Luccicanza costringono Dan a invocare i suoi stessi poteri come mai prima d’ora – affrontando immediatamente le sue paure e risvegliando i suoi fantasmi del passato.”