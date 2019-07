Eros Ramazzotti divorzia scatenando lo sgomento dei fan.

Quella tra Eros e la Pellegrinelli era una coppia molto amata.

La loro separazione ha scatenato una serie di commenti tristissimi da parte dei fan del cantante.

«Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile». Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno annunciato il divorzio all’ANSA, direttamente in una nota dell’ufficio stampa.

Per Ramazzotti è il secondo matrimonio che salta, durato moltissimo ma finito anche questo.

A dargli man forte sono i fan, davvero colpiti dalla separazione di quella che vedevano come una coppia ideale.

Ecco che scivono: «Sempre con te ! Ti auguro di trovare l amore che canti». «Ti auguro tutto quello che ti meriti, cioè tutto il bene di questo mondo perché sei una persona davvero speciale»​. MI SPIACE PER TE E TUA MOGLIE… Ti vogliamo bene zio… Sei perfetto in tutto, nonostante ciò che accade… TU SEI TU! Coraggio Eros la vita va avanti ! Non ci credo potessi ti seguirei in capo al mondo. all arena il 14/09 ci saro’. ma bologna ti aspetta..😉 hai ragione l amore si trasforma, ma l intelligenza di due meravigliosi genitori quali siete, resta! tvb

Un duro colpo per Eros Ramazzotti, soprattutto alla sua età, così come per la Pellegrinelli.

Nell’ultimo post Instagram Eros pubblicizzava la sua turnè che lo vedrà circondato dai fedelissimi fan.

Per quando riguarda Marica Pellegrinelli, la donna non ha scritto niente sulle sue pagine social.

La fine della storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinetti è destinata a diventare uno dei gossip dell’estate.

I due non hanno mai attirato una particolare attenzione mediatica, distinguendosi dalle coppie vip costantemente sui social e alla ricerca di visibilità.

Forse è anche questo elemento che ha lasciato così delusi i fan che si sono ritrovati a perdere una coppia che seguivano come un esempio.