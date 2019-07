Nel suo periodo all’interno della casa del Grande Fratello, Taylor Mega aveva attirato le antipatie di Francesca De André mostrando un certo interesse nei confronti di Gennaro Lillio.

All’interno del reality la Mega è riuscita a dare spettacolo mettendosi molto più in mostra degli stessi scialbi concorrenti già passati di mente ai telespettatori.

Mentre la Mega aveva come obiettivo quello di sedurre Gennaro per fare ingelosire la De André, a quanto pare Taylor ha conosciuto un’altra persona all’interno della casa, Erica Piamonte.

Dopo il reality le due ragazze sono rimaste molto vicine, frequentandosi in quella che sembrava all’inizio una bella amicizia.

Secondo le ultime indiscrezioni però non è solo un legame affettivo quello che unisce le due, ma una vera e propria storia d’amore che sarebbe nata poco dopo il GF16.

Taylor Mega fino ad oggi è sempre apparsa assieme a uomini dall’imprenditore Briatore al trapper Tony Effe della Dark Polo Gang.

Eppure nelle ultime stories sembra proprio che tra la Mega e la Piemonte ci sia molto di più di un’amicizia e che possa essere davvero nato qualcosa.

Ricordiamo poi che la Mega aveva ribadito la sua libertà sessuale, questo potrebbe portare a tradurre in modo molto più serio la foto postata.

Taylor Mega e Erica Piemonte potrebbero quindi stare insieme, almeno che non sia una trovata per ottenere altri follower e maggiore visibilità da parte della Mega, vera e propria mattatrice social.

Del Grande Fratello 16 è rimasto davvero poco.

La saturazione dei reality lascia poco respiro ai personaggi poco interessanti come quelli visti in questa stagione, per fortuna, di tanto in tanto salta fuori qualche fuoriclasse.

Certo, la Mega non arriva da Grande Fratello ma è finita lì proprio per la sua notorietà.

In mezzo alla piattezza umana andata in scena nella stagione 16, Taylor Mega brilla però come un diamante.