Dopo aver risposto alle critiche di Cecilia Rodriguez, Giulia De Lellis torna a rendere partecipi i suoi fan della relazione con il pilota Andrea Iannone, e di Belen Rodriguez tornata, come in una puntata di Beautifull, a frequentare lo storico ex, Stefano De Martino.

Ed ecco che Giulia informa ancora i suoi follower della situazione sentimentale con Iannone:

“Sto facendo un po’ di cambiamenti generali, di novità sia di vita personale che di vita lavorativa e sono contenta”, racconta in un video dove la vediamo abbracciata ad Andra Iannone.

“Lui mi fa i video e poi non li pubblica mai, chissà perché”, dice poi, lasciando trasparire una certa voglia di intimità da parte di Andre, meno avvezzo a pubblicare costantemente qualsiasi cosa accada nella sua esistenza.

“Sei il solo e unico, mi manchi”, scrive Giulia Instagram, “Qualcuno che ti aspetta già”.

La storia d’amore tra i due, aspramente criticati per motivi ignoti da Cecilia Rodriguez, sembra quindi piuttosto solida.

Non mancano però le critiche e le voci di corridoio.

Sui social infatti, molti utenti sostengono che la cosa durerà poco e che i due insieme sono destinati alla separazione.

Quello che è certo è come, ancora una volta, la De Lellis riesca ad attirare l’attenzione del pubblico e delle riviste, aumentando notevolmente la sua visibilità, oltre al valore dei suoi contenuti web.

La storia tra Giulia de Lellis e Andrea Iannone, anche senza particolari stravolgimenti, è diventato uno dei gossip più interessanti per il pubblico, tanto da scalzare l’ormai vetusta vicenda Rodriguez De Martino, questione che sembra ormai fuori dai riflettori.

Resta da vedere quanto durerà la coppia, amatissima dai follower e se le malelingue riusciranno a prendere il sopravvento e a minare un rapporto che al momento pare idilliaco.

La De Lillis non mancherà di tenerci aggiornati con i suoi social, utilizzati ormai in modo quasi ossessivo!