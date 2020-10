Per parlare di digital marketing occorrerebbe scrivere pagine e pagine, ma qui si desidera delinearne le basi, gli elementi fondamentali e utili per avere buoni risultati. Quando si deve persuadere un cliente a comprare un determinato oggetto online o ad acquistare un determinato servizio, occorre fare attenzione a diversi fattori. Il primo è il fatto di non assillarlo: online si dovrà stillare una sorta di “vetrina”, che può essere quella di un e-commerce oppure il sito di una determinata azienda e se ne dovrà curare l’immagine. Tutto ciò che si vende dovrà apparire convincente, incuriosire il target, ma non solo.

Digital marketing: le basi

Il digital marketing è il marketing svolto sul web, quindi gli argomenti strettamente collegati con il discorso sono la vendita online e anche il fatto di convincere i clienti. Per riuscirci, oltre a mostrare come interessanti i propri prodotti, esponendo i vantaggi che l’utente otterrebbe nell’acquistarli, occorre anche instaurare un rapporto di fiducia con il cliente. Non si deve dimenticare infatti che il marketing si basa anche sul “principio di reciprocità”. Quest’ultimo è tipico della psicologia della persuasione: tutti trattano gli altri esattamente in base a come vengono trattati. Se ad esempio una persona riceve una scortesia, verso l’autore di quest’ultima sarà altrettanto scortese. La parola d’ordine quindi è la gentilezza, che deve essere mostrata sempre, sia nel momento in cui il cliente chiede un’informazione, sia nel momento in cui giunge sul sito oppure su quella determinata pagina social, link, contenuto. Questo però non è tutto.

Persuadere il cliente

Per convincere il cliente, non solo lo si dovrà incuriosire, ma soprattutto occorre anche che l’utente veda in continuazione dei vantaggi. Possono essere utili degli sconti con periodo limitato, ma anche sconti sulle spedizioni, oppure spedizioni gratuite. Se invece si vuole sponsorizzare un contenuto senza che sia necessario vendere nulla, quest’ultimo deve “donare” qualcosa a chi lo vede/legge. Questo significa che deve ampliare le sue conoscenze oppure catturare la sua attenzione. È ovvio che, soprattutto nel caso delle vendite di determinati prodotti, sia necessario prima conoscere bene il tipo di target a cui si desidera riferirsi. Il campo del marketing digitale è molto ampio e questi sono solo alcuni dei concetti principali, che se non si conoscono, si rischia di non avere risultati.