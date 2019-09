“Ci abbiamo provato ma non ce l’ho fatta. Non sono capace di perdonare”.

L’influencer ha spiegato a Silvia Toffanin cosa ha provato scoprendo il tradimento da parte di Andrea.

“Ho trovato foto, mail e messaggi sul nostro pc di casa, mentre lui era in viaggio per lavoro. Sono andata a fondo e ho chiamato tutte le ragazze con cui mi aveva tradita, volevo sapere tutti i dettagli”, confessa.

L’influencer ha raccontato poi di aver per prima cosa distrutto gli oggetti del fidanzato.

Un momento di rabbia furiosa dopo la scoperta e la conferma da parte delle dirette interessate, del tradimento subito.

“Gli ho preso a martellate la Playstation e fatto a brandelli scarpe e vestiti, me ne sono andata e gli ho fatto trovare un disastro”.

D’Amante però ha provato a riconquistarla chiedendole scusa per i tradimenti.

“Il giorno del nostro anniversario si è presentato sotto casa mia e ho ceduto. Il sentimento non svanisce da un giorno all’altro, abbiamo iniziato a frequentarci di nuovo e ci abbiamo riprovato ma non è andata. Putroppo sono una persona che non riesce a perdonare, ammiro chi ce la fa”.

Giulia De Lellis è ormai una delle principali influencer italiane, capace da sola si muovere milioni di utenti.

La sua vicenda personale, adesso raccontata in un libro verità pubblicato da Mondadori, è diventata uno dei gossip più seguiti.

Nel suo libro, la De Lellis spiega vari retroscena della sua relazione, proprio queste perle di gossip sono diventate il motore di vendita del suo prodotto.