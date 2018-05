Il Grande Fratello 15 è stata un’edizione piena di controversie e situazioni al limite del televisivo. Ci sono stati litigi, bullismo, rapporti sessuali espliciti, nudità e tutto quello che caratterizza la trasmissione da sempre ma in una salsa più cupa e nervosa che non è piaciuta agli sponsor tanto da generare una migrazione di massa dalla casa più famosa d’Italia.

La trasmissione non ha però perso i suoi numeri, mantenendo comunque un buono share, nonostante qualche calo e qualche protesta, in particolare riscontrata nel televoto.

Ecco che nelle ultime battute della trasmissione arriva però una dichiarazione del concorrente Danilo, che ha già fatto il giro del mondo gossip.

Danilo ha infatti rivelato di aver fatto sesso con una amica di sua madre.

Aquino al momento della rivelazione, era convinto di non essere ripreso dalle telecamere, ma, a quanto pare le cose non stavano così: “Ragazzi questa cosa resta tra noi vero, non è che ci riprendono? No, hanno spento le luci nelle camere, quindi è staccato. Mica registreranno questa cosa per mandarla in onda martedì? Altrimenti ci avrebbero richiamato”, ha detto il ragazzo agli altri concorrenti, per poi proseguire: “Questa cosa non la sa nessuno, se lo sa mio padre mi ammazza: ho fatto sesso con un’amica di mia madre, aveva la sua età, e lei ci ha sgamato”.

Uno scoop programmato per far parlare della trasmissione? O davvero una terribile svista che potrebbe avere delle conseguenze familiari per il concorrente? Questo non è dato saperlo.

Certo, rivelare una cosa del genere in una trasmissione come Grande Fratello non sembra un’idea particolarmente brillante. Le telecamere erano infatti accese, così come i microfoni e la notizia sta facendo il giro del web, coinvolgendo anche la famiglia di Aquino.

Che l’abbia fatto di proposito? Nessuno lo sa, di sicuro però il Grande Fratello 15 è riuscito ancora una volta a finire sotto i riflettori.