“Come sorelle” è la serie TV turca che va in onda su Canale 5 da Mercoledì 8 luglio 2020 e la prima puntata ha letteralmente lasciato tutti gli spettatori a bocca aperta, dato che si è rivelata ricca di colpi di scena e anche intrighi. La fitta trama però non è l’unica caratteristica di questa fiction.

“Come sorelle”: la prima puntata

“Come sorelle” ha letteralmente fatto salire di gran lunga gli ascolti, ma questo non è tutto, anche perché a quanto pare il suo successo sta aumentando sempre di più, in particolare sui social. Qui infatti sono molti gli utenti che ne parlano e che stanno aspettando con trepidazione la seconda puntata. Nella prima, si è già visto che una delle 3 sorelle riesce a trovare le altre 2, grazie a delle lettere.

Nessuna sapeva dell’esistenza delle altre, ma il trio riesce a ritrovarsi. La prima è una futura sposa e invita le “nuove sorelle” al suo matrimonio. Il futuro marito però la picchia e lei si vede comunque costretta a sposarlo, pur di riprendersi le proprietà che gli sono state sottratte proprio da lui. Mentre le sorelle si conoscono meglio, la prima si sposa, ma non appena il ricevimento finisce, le tre sono costrette ad uccidere il neosposo. Questo porterà a una serie di inganni, misteri e segreti.

Un enorme successo

A rendere così famosa la serie fin dalla prima puntata, forse è la trama intrigante, ma non solo. Molto interessanti sono anche i meravigliosi paesaggi che si possono scorgere come sfondo dominante della serie, che è stata girata in Turchia. Oltre a questo, le attrici protagoniste sembrano essere davvero bravissime a recitare e di certo non si tratta di una trama scontata, ma abbastanza nuova per gli spettatori italiani. Insomma, non resta che seguire il resto delle puntate, sperando che continui ad essere molto avvincente.