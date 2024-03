I colori fluo sono sgargianti e, secondo molte persone, anche bellissimi da vedere. Non per tutti però è semplice riuscire a realizzare accostamenti, perché spesso, quando si abbinano delle tonalità tra di loro, ecco che comunque si potrebbe esagerare e in questo modo si rischia pure di non riuscire a far risaltare il proprio outfit. Ci sono dei consigli che comunque si possono seguire per evitare che si commettano degli sbagli e per riuscire a far sì che il proprio look sia originale.

Colori fluo: come fare per non sbagliare con gli accostamenti

I colori fluo sono molto vistosi e proprio per questo, quando si abbinano tra di loro, è molto facile commettere dei piccoli errori che poi portano come conseguenza il fatto di non far risaltare nessuna delle tonalità scelte per il proprio outfit. Prima di tutto va detto che sarebbe ideale optare per l’accostamento di due indumenti che presentano colorazioni fluorescenti e non di più. In questo modo sarà facile gestire anche la scelta di eventuali accessori e se anche questi ultimi non ci dovessero essere, in ogni caso si potrà fare in modo che quelle determinate tonalità possano risaltare, dato che sono solo due. Tra l’altro è bene anche capire quali sono gli accostamenti che possono aiutare a fare in modo di adottare un outfit molto bello da vedere e dove, appunto, non sono per niente assenti i colori fluo.

Gli abbinamenti

Non sono poche le persone che scelgono di abbinare le tonalità fluo con il nero oppure con il bianco. Questi, infatti, dato che sono colori neutri, ecco che hanno la capacità di far sì che le colorazioni fluorescenti riescano a risaltare. Tra l’altro ci sono anche molti che optano, invece, per abbinamenti tra gli stessi toni fluo, perché mirano a realizzare un contrasto. Per questo uniscono il blu fluo con il rosa, ma anche il verde fluo con il giallo o con l’arancione fluo o con il magenta, ma anche il giallo con il magenta e così via.