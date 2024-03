A Pasqua ci sono tantissimi colori che sono adatti alla tavola e che possono essere utili da considerare per scegliere la tovaglia migliore, ma anche i tipi di decorazioni da posizionare sulla tavolata, se si desidera ornarla con qualche elemento in più. Prima di tutto va detto che tra le tonalità che si possono considerare come “più in tema” vi sono quelle celesti, rosa, ma anche verdi, gialle e bianche. In effetti, se si pensa ai simboli della Pasqua, come pulcini, ma anche colombe, campanelle, fiocchetti, uova, ecco che i colori descritti si ricollegano proprio a questi elementi citati.

Pasqua: ecco quali sono i colori più adatti alla tavola

A Pasqua si può scegliere di ornare la tavola come meglio si desidera, puntando su colori sgargianti o anche sull’eleganza del bianco, se si preferisce questo colore. Prima di tutto va detto, come si accennava, che per stare in tema sarebbe ideale attenersi alle colorazioni dei simboli di Pasqua. Per esempio la colomba è bianca, mentre il pulcino è giallo, ma è anche vero che le uova di cioccolato possono essere decorate con glassa di colorazioni anche molto sgargianti e parecchio differenti tra di loro. Oltre a questo poi è possibile considerare anche il verde, il rosa, ma anche il celeste e tanti altri elementi colorati che possono essere utili per decorare.

Le altre decorazioni

Candele colorate, ma anche segnaposti dai colori particolari o semplicemente bianchi, con delle scritte realizzate a mano e simpatiche o frasi d’auguri: ecco che tutto ciò può essere davvero un’idea divertente da considerare e allo stesso tempo anche facile da realizzare. In più i colori possono essere anche diversi da quelli indicati: ci sono anche persone che optano per elementi decorativi dorati oppure arancioni, ma anche dai colori fluo. Insomma, l’importante è attenersi principalmente ai propri gusti e fare in modo di soddisfarli.