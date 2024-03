Quando si parla di arredo primaverile si fa riferimento a una serie di idee che in tanti decidono di adottare per il proprio ambiente domestico, proprio in vista della primavera. Non tutti in realtà modificano il proprio arredamento per la stagione primaverile, ma è anche vero che comunque ci sono tante persone che preferiscono scegliere di apportare qualche cambiamento nella propria abitazione, proprio per dare un tocco più floreale, o comunque dai colori più vivaci, dato che ormai è entrata questa nuova stagione.

Arredo primaverile: tanti consigli per idee fai da te belle e semplici da mettere in pratica

Quando si parla di arredo primaverile si fa riferimento al fatto di scegliere alcune decorazioni per la propria casa che comunque richiamano il tema floreale. Ci sono, ad esempio, persone che realizzano anche a mano delle ghirlande con fiori secchi o con fiori veri, ma anche con quelli finti, da poter appendere poi su qualche muro della propria casa, come ornamento.

Un’altra idea invece è quella di adottare colori, specialmente per tendaggi, ma anche per tovaglie e/o cuscini decorativi da sistemare su letti e divani, che richiamano le tonalità della primavera, come ad esempio il bianco, ma anche il rosa. Questo però non è tutto, anche perché ci sono pure altri suggerimenti che si possono prendere in considerazione.

Altre idee

Tra le altre idee da poter adottare poi vi è anche il fatto di poter sistemare soprammobili colorati che presentano stampe floreali, ma questo non è ancora tutto. Negli angoli che magari appaiono vuoti è possibile sistemare piante vere o finte, ma anche vasi decorativi, piatti ornamentali, anfore e ancora elementi in giunco, per dare un tocco meno “invernale” all’ambiente. Anche le colorazioni di stoffe e lenzuola, coperte sono sostituite, perché se i colori invernali erano principalmente quelli freddi, ecco che ora invece sono quelli più chiari, che magari vanno sul bianco e sul rosa.