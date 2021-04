Tra le colorazioni particolari per i capelli ci sono sicuramente i colori non naturali, quindi il blu, il verde, il rosa, ma non solo. A volte infatti, per rendere il look dei capelli colorati ancora più particolare, si può puntare su delle sfumature davvero originali. Per ottenere questo risultato, prima di tutto si deve pensare ai propri gusti e poi basterà lasciarsi guidare anche dalla propria fantasia. Si consiglia inoltre di rivolgersi a un esperto, in quanto non solo quest’ultimo può consigliare al meglio, ma tra l’altro riuscirà a realizzare perfettamente le sfumature richieste. Con il metodo “fai da te” invece questo può essere difficile.

Colorazioni particolari per i capelli: ecco alcuni look unici

Le colorazioni particolari per i capelli sono diverse e tra queste vi sono sicuramente le gradazioni di colore. Per fare un esempio, se si sceglie un rosa, si può richiedere al parrucchiere di usare una tonalità più accesa sul capo, che andrà a sbiadire in tonalità più chiare a mano a mano che si scende con la ciocca. Questo effetto ovviamente starà meglio sui capelli medi o lunghi.

Tra l’altro ci sono anche persone che decidono di colorare una ciocca in un modo e quelle accanto con altri colori, fino a formare una chioma completamente ricca di colori. Questo però non è tutto.

Le altre idee

Tra le altre idee vi è anche una chioma arcobaleno, ricca di sfumature particolari e dei colori appunti tipici di questo effetto. Oltre a questa idea però si può anche ricorrere a sfumature particolari come quelle che uniscono il viola e il celeste, fino a formare una sorta di “sfumatura galassia”. Insomma, le idee su cui basarsi sono davvero tantissime e l’ideale sarebbe prima di tutto ascoltare i propri gusti, ma anche il fatto di scatenare tutta la propria fantasia.