“Un incidente può avvenire, c’ è un’ assicurazione quello che mi dispiace è il silenzio della produzione su quello che è accaduto, nemmeno due righe di vicinanza. Hanno deciso di sospendere la messa in onda del 26 aprile, dicendo che è per via delle feste, ma è difficile da credere. In più sembra che ci siano stati altri incidenti durante quel gioco, e allora perché non l’ hanno cancellato?“.

Parla così uno dei parenti del concorrente di Ciao Darwin che, durante un gioco in trasmissione si è ferito e rischia adesso la paralisi.

“Quando l’ ho visto, dal collo in giù non sentiva più nulla, ora avverte solo leggeri segnali alle dita delle mani e dei piedi: i medici non si sono sbilanciati, ma non ci hanno dato molte speranze. Secondo quanto ci è stato riferito ha riportato lo schiacciamento di due vertebre, con una lesione al midollo che ha compresso il torace, impedendogli di respirare”, continua il parente del concorrente infortunato a Ciao Darwin.

“Lui era entusiasta del programma, io ho contatti con il mondo della tv e gli ho procurato il provino. Prima di andare mi aveva chiesto: ‘Ma sono sicuri questi giochi?‘, ora prego perché riesca a recuperare”.

La moglie e il figlio preferiscono non parlare.

La situazione è terribile, l’uomo era andato come concorrente dell’ultima stagione di Caio Darwin, un atmosfera di giubilo che si è trasformata in tragedia in un solo istante.

La rabbia dei parenti nasce dalla reazione della trasmissione.

Ciao Darwin prosegue infatti come se niente fosse.

Adirrittura, dopo l’incidente, la regia ha continuato a girare la puntata senza verificare la situazione e quanto grave fosse il danno subito dal concorrente.

Una situazione che conclude nel peggiore dei modi una trasmissione decennale.

L’ultima stagione di Ciao Darwin, assieme ai suoi ideatori e alla regia sono macchiati in modo indelebile da un incidente così grave.