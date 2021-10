La cheesecake è il dolce che, con la sua inconfondibile dolcezza, travolge tutti. La cheesecake si può preparare in tanti modi diversi e anche in diverse versioni. Infatti è un dolce freddo che piace davvero a chiunque in tutte le sue forme. Inoltre è un dolce che, tranne che in poche versioni, non va assolutamente cotta al forno. Per realizzare la cheesecake, che è una torta naturalmente fredda, bastano pochi semplici ingredienti: biscotti secchi, zucchero, burro e formaggio spalmabile di qualunque marca preferiate.

Cheesecake, preparazione

Una volta che si è forniti degli ingredienti elencati, si inizia a preparare una base di biscotti per sostenere la farcitura. Per quest’ultima potete usare oltre al formaggio spalmabile, anche la ricotta, lo yogurt, il mascarpone e la panna. Pochi componenti, grande bontà, successo assicurato: è proprio questo il segreto della classica cheesecake fredda senza forno.

Varianti della cheesecake

Per decorare la vostra cheesecake potete mettere sulla superficie della frutta di stagione, come i mirtilli, o aggiungere scaglie di cioccolato per i più golosi. Questo dolce è molto versatile da preparare se non disponete di molto tempo e gli ingredienti da usare sono facilmente rimediabili in casa.

Come detto prima, ci sono tante varianti della cheesecake fredda. Ad esempio, una perfetta cheesecake fredda adatta per l’estate è senza dubbio la Cheesecake fredda con crema alla nocciola che piacerà molto ai vostri bambini. In questo tipo di cheesecake, Il formaggio si fonde con la crema che, grazie anche alla croccantezza dei biscotti, lascerà tutti a bocca aperta. È davvero una cheesecake deliziosa che molti prediligono alla cheesecake classica ai frutti di bosco. Anche se, ovviamente, questo dolce si presta per chi non è attento alle calorie!

Sempre per gli amanti del cioccolato, si può realizzare anche la cheesecake al triplo cioccolato che prevede, appunto, tre strati di cioccolato: al latte, fondente e bianco.

Sono molto apprezzate le cheesecake alla frutta, in particolare la cheesecake fredda ai frutti di bosco, realizzata anche in tre piani e arricchita dai frutti di bosco. Questi ultimi possono essere sostituiti anche dalla variante con crema al limone.

Questa variante, con il suo strato croccante di biscotto e con la leggera crema al formaggio aromatizzata al limone, renderà la vostra cheesecake deliziosa per tutti i vostri ospiti.

Una cheesecake diversa dal solito è la cheesecake ai coockies. Questi tipici biscotti americani possono essere utilizzati come base per la vostra torta al formaggio. La base dei biscotti quindi, andrà ad unirsi alla crema dolce di formaggio, insieme alla panna montata, dove infine si aggiungeranno altri coockies. Potete scegliere vari tipi di coockies, dalla versione con gocce di cioccolato a quella al cioccolato bianco, o alla frutta.

Infine potete optare per una cheesecake davvero golosa: la cheesecake fredda al caramello e nocciole. La crema di formaggio si unisce energicamente con il gusto inconfondibile del caramello cui si aggiungono le nocciole. Il contrasto che si viene a creare è assolutamente piacevole ed è un dolce ottimo da gustare con gli amici in ogni momento.