Fedez è sparito dai social, una notizia particolare se pensiamo a come il personaggio documenti ogni istante della sua vita.

La ragione però è presto spiegata, Fedez infatti, sta partecipando a Celebrity Hunted, il reality dove i VIP vengono braccati da un team di ex militari e esperti di investigazione.

Un format che arriva dall’estero e si prepara a rilanciare il mondo dei reality, in declino, anche qua da noi.

La struttura è semplice.

I personaggi vengono dotati di pochi euro e alcuni elementi di sopravvivenza.

Per due settimane dovranno nascondersi tentando di non farsi catturare da un team di specialisti.

Molto interessante è la figura dei cacciatori che potrebbero rivelarsi molto più piacevoli da seguire di un Fedez o un Totti in fuga per il paese.

I fuggitivi potranno sfruttare qualsiasi contatto, farsi nascondere, andare a casa di amici e sconosciuti.

Un format che potrebbe rivelarsi interessante, soprattutto nei primi episodi.

Fedez torna quindi allo spettacolo, accantonando praticamente la musica, divenuta ormai un prodotto accessorio della sua figura social e un modo per monetizzare ulteriormente il suo successo mediatico.

Eccolo così nel mondo dei VIP braccati, una marcia in più che lo metterà in prima serata, andando a rimpinguare le sue schiere su Instagram.

Non ci resta quindi che attendere i primi leak e informazioni.

In teoria, in questo momento, la caccia al VIP è già in corso.

La serie verrà infatti mandata in onda in forma registrata e non live, dal momento che saranno necessari lunghi montaggi delle due settimane riprese 24 su 24 per ognuno dei personaggi.

Una sfida divertente quella accettata da diversi personaggi dello spettacolo.

Staremo a vedere se il pubblico abbia ancora voglia di vedere le solite facce impegnate nell’avventura del momento, o se preferirà puntare sulle infinite alternative che si trovano in questo momento tra web e carta stampata.